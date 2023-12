Missed Fists: Diego Brandão briga em cima da jaula em uma estranha briga pós-luta

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Na semana passada, passamos muito tempo conversando com ex-lutadores do UFC e é assim que estamos recomeçando, embora tenhamos a sensação de que não é quem esteve envolvido neste primeiro clipe que vai deixar você grudado na tela, e não o que aconteceu.

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissões, e para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Diego Brandao vs. Mohammad Heibati

Tudo bem, normalmente hesito em destacar clipes do Hardcore Fighting Championships, já que é uma das poucas promoções no exterior com registros incompletos (Sherdog e Tapology ainda não registraram este último evento) e uma forte ênfase no wrestling profissional palhaçadas (não que haja algo de errado com isso).

Caso em questão, uma luta marcante entre o veterano de 18 anos Diego Brandão e Mohammad Heibati foi ofuscada por uma sequência ridícula.

Após uma luta de três rounds que Brandão pareceu vencer confortavelmente (ele acertou um knockdown com um gancho de esquerda no segundo round e teve o melhor momento do Round 3), o destaque brasileiro subiu na cerca para comemorar antes do anúncio oficial. Heitabi estava determinado a compartilhar ou possivelmente roubar o momento e quando também tentou escalar a cerca, Brandão não aceitou.

Veja outro ângulo do recado acima da gaiola aqui:

Obviamente, esse é o momento de destaque dessa troca, mas há muito mais e você pode assistir Hardcore Fighting Championships na íntegra gratuitamente no YouTube. Por enquanto, aqui está um breve resumo do que aconteceu depois daquela luta literal na jaula:

Separado de Brandão, Heibati faz birra e arrebata cinturão

Heibati sobe na cerca do outro lado da jaula e começa a gritar, Brandão aponta para ele no que possivelmente é uma demonstração de respeito

Infelizmente, Heibati não está tendo nenhum tipo de reconciliação depois que a decisão é lida a favor de Brandão, então ele meio que fica sem jeito na jaula durante a entrevista pós-luta de Brandão esperando sua vez de falar.

Heibati tem uma longa conversa com o locutor do jaula, sai, volta e pede revanche, o que Brandão parece estar disposto a fazer. Sinalize o abraço estranho

Com Brandão fora da jaula, Heibati começa a discutir com outro cara!

Literalmente, só 15 minutos depois da luta é que Heibati finalmente sai

Então sim, Brandão ainda está lutando e na verdade venceu três das quatro lutas em 2023! Se ele não receber aquela ligação de Dana White pela qual ele faz campanha há muito tempo, ele pelo menos terá uma disputa de rancor com Heibati esperando por ele sempre que ele quiser.

Wagner Reis vs. Manuel Lorinho

Tiago Pereira vs. Carlos Vini Garoto



Não há nada de controverso sobre o nosso primeiro conjunto de destaques de KO do Jungle Fight 122 em São Paulo, a menos que você considere “Meu Deus, eu deveria realmente deixar alguém assistir a esse tipo de brutalidade?” ser uma pergunta que vale a pena fazer.

É Wagner Reis acertando um overhand de direita no estilo Chuck Liddell que produziu um resultado no estilo Chuck Liddell. Um chute e Manoel Lorinho ficou de bruços no tatame.

Na verdade, aquele cara não iria se mover tão cedo. Você toma uma dose dessas, deve levar todo o tempo necessário para recuperar os sentidos e se levantar.

O mesmo vale para você, Carlos Vini Menino. Reúna-se e vá para o hospital, o mais rápido possível.

Com aquele nocaute aos 56 segundos, Tiago Pereira melhorou para 7 a 0 e saiu da jaula com sucesso com o título do peso galo em sua primeira defesa de título.

Argen Chyrakbaev vs. Mukhammadabdullo Abdurakhmonov

Aktilek Muktarali vs. Jasur Nomanov



Houve uma venda de KOs de contra-ataque da qual eu não fui informado, porque Argen Chyrakbaev também largou a mão direita para impedir o ataque de Jasur Nomanov no EFC Global 39 e os resultados foram semelhantes aos de Reis.

Ou seja, grande sucesso.

É sempre agradável ver precisão no olho da tempestade, e é por isso que temos que dar apoio a Aktilek Muktarali por acertar não um, mas dois ganchos rígidos enquanto ele lutava com Jasur Nomanov.

Na verdade, Muktarali estava acertando 100 por cento de seus golpes durante aquela sequência de qualquer maneira, mas o gancho final foi a cereja do bolo.

EFC Global 39 está disponível para reprodução gratuita no YouTube.

Faqar Mohammed vs. Hamid Safi

Kennedy Freeman x Annabruna Rados



No fim de semana passado, vários prospectos do Cage Warriors entraram em ação, com Faqar Mohammed e Kennedy Freeman em particular aparecendo.

Em um dos eventos da Academia da promoção inglesa em Eindhoven, Holanda, o peso meio-médio amador Mohammed conquistou o cinturão de peso mosca com este nocaute psíquico no joelho sobre Hamid Safi.

Safi deve ter algum tipo de informação porque Mohammed leu esse movimento como Matt Damon em Arredondadores.

No Cage Warriors 164 em Newcastle, Inglaterra, Kennedy Freeman – filha do pioneiro britânico do MMA Ian Freeman – melhorou para 4 a 0 como profissional com esta taparo de mão esquerda que fez Annabruna Rados fazer a perna fedorenta.

Rados acertou um chute de raspão segundos antes, mas não aprendeu a lição, o que a deixou aberta para Freeman acertar um golpe mais substancial.

Você pode assistir à estreia de Freeman no Cage Warriors e ao resto do show em Newcastle no UFC Fight Pass.

Óscar Miguel vs. Misael Barrionuevo

Ángel Escobar vs. Matias Hernández

Damián Ruiz vs. Heber Federico Pereyra



Também no Fight Pass, o Fusion FC 69 aconteceu ontem em Buenos Aires e os destaques foram abundantes.

Em uma luta de peso catch de 132 libras, o campeão peso mosca do Fusion FC, Oscar Miguel, acertou uma bela joelhada para finalizar Misael Barrionuevo.

São nove vitórias consecutivas para o peruano Miguel, provável candidato a aparecer no UFC em breve.

Já apresentamos alguns nocautes de joelho incríveis esta semana, mas Angel Escobar pode derrotar todos eles com este nocaute no clinche que transformou Matias Hernandez em um dos História de brinquedos brinquedos quando Andy entra na sala.

Estamos com poucas finalizações, amor, esta semana, mas graças a Damian Ruiz, temos pelo menos um exemplo de arte suave para destacar.

Não é a configuração mais técnica para um mata-leão, admito, mas Ruiz finalmente chegou onde precisava, colocando Heber Federico Pereyra em uma finalização inescapável e finalizando para conquistar o cinturão dos penas de Pereyra.

Andreas Berg Gustafsson x Dominic Schober

Tempo suficiente para mais um destaque? Bem, quando é um nocaute de 10 segundos, claro!

Do Fight Club Rush 18 em Estocolmo, Suécia:

Recentemente fizemos um DROGA! retrospectiva sobre Wanderlei Silva e posso dizer com segurança que o final do hook ‘em-and-book’em de Andreas Berg Gustafsson aqui deixaria “The Axe Murderer” orgulhoso.

