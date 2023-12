Missed Fists: Fighter provoca corpo a corpo com tiro barato após oponente bater

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Certamente, uma semana depois de iniciar Missed Fists com uma briga pós-luta ridiculamente juvenil, não ousaríamos voltar a esse poço tão cedo. Ou será que…

*inserir meme do Pateta*

(Muito obrigado como sempre a @Barrelelapierna para suas listas semanais dos melhores Nocautes e submissõese para @Grabaka_Hitman por enviar muitos dos clipes que você vê aqui. Acompanhe-os e contribua para o Patreon, se puder.)

Artem Tarasov vs. Evgeny Ershov

Magomed Saidov vs. Ashraf Bashandy

Sergey Bobryshev vs. Cassio de Oliveira



Embora a briga da semana passada com Diego Brandão tenha sido um tanto inspiradora e hilária à sua maneira, não há muitas coisas positivas a serem ditas sobre o comportamento de Artem Tarasov aqui após sua vitória por finalização em um evento da MMA Series em Moscou.

Eu não conheço a história de fundo aqui, então talvez haja uma razão (não uma justificativa, mas uma razão) para que Tarasov não estivesse satisfeito em apenas eliminar Evgeny Ershov. Independentemente disso, Tarasov dar um soco em Ershov indefeso depois que a luta foi oficialmente interrompida é totalmente estúpido, assim como tudo o que ocorre depois.

Temos os lutadores dando socos pós-luta, Tarasov jogando Ershov no chão, a equipe tendo que desferir golpes duros para os dois homens e, o pior de tudo, uma câmera de árbitro pobre sendo atingida por um tiro perdido (ah, e o árbitro também) . É tudo tão lamentável.

Precisamos de algo para limpar a paleta. Ei, Magomed Saidov, tem um chute na cabeça que podemos usar?

Essa é a coisa. Nada como um chute nocaute sem dúvida para fazer com que todos nos sintamos melhor assistindo esportes de combate.

Antes de prosseguirmos, precisamos falar sobre o nocaute de Sergey Bobryshev sobre Cássio de Oliveira.

Por alguma razão, as pernas de Bobryshev se transformam em gelatina poucos segundos antes de ele acertar De Oliveira com um gancho quando ele se aproxima. Não sei se já vi alguém fazer o Stanky Leg e realmente estar do lado vencedor de um destaque , mas aí estamos.

Keir Harvie x Martin Fouda

O segundo melhor chute na cabeça da semana veio de um show de MMA do Caestus em Dundee, na Escócia, onde Keir Harvie fez todos gritarem Timrrrrrr enquanto ele derrotava Martin Fouda.

Fouda já perdeu 11 lutas consecutivas, nove delas por nocaute no primeiro round. Ele entrou no fim de semana com 20 derrotas em 26 lutas profissionais, então é justo dizer que ele foi contratado para fazer um trabalho. Nós o saudamos, senhor.

John Caldone x Darius Estell

No Ring of Combat 82 em Atlantic City, NJ, John Caldone estava praticamente dizendo a Darius Estell: “Ei, amigo, se você continuar avançando assim, vou acertar você com um contra-ataque de direita”.

Estell não deu ouvidos ao aviso.

Alguns socos seguintes e Estell estava alcançando o frio na barriga de Brendan Schaub.

Rafael Cerqueira vs. Jhonathan Souza

Luiz Cado vs. Vernon Ramos

Marciano Ferreira vs. Edilceu Alves



Falando em não se ajustar à estratégia do adversário, Jhonathan Souza basicamente puxou um “O que você vai fazer, me chutar?” antes de levar vários chutes nas entranhas de Rafael Cerqueira.

Cerqueira deve ter sentido que o Natal tinha chegado mais cedo este ano (quer dizer, faltam apenas algumas semanas), já que Souza deixou repetidamente a barriga exposta até que o inevitável aconteceu.

Um lutador que não deve ser julgado com muita severidade por uma falha defensiva é Vernon Ramos. Enfrentando Luiz Cado na luta principal do Brave CF 78, Ramos parecia estar em boa posição após receber um chute de Cado e jogá-lo no chão. Aí o Cado deu o jiu-jitsu completo na bunda.

Isso é simplesmente uma beleza de uma joelheira.

O resultado mais notável da noite pode ter sido a estreia de Marcian Ferreira contra o candidato ao peso mosca, Edilceu Alves. Ferreira luta apenas desde 2018 e conquistou sua maior vitória aqui com uma impressionante sequência de nocautes.

Alves, 40, havia vencido seis lutas consecutivas, incluindo as duas primeiras dentro da jaula do Brave CF, mas assim mesmo, Ferreira roubou seu trovão e provavelmente sua oportunidade de título também. O cinturão do peso mosca está vago e ficarei surpreso se Ferreira não levar isso em consideração na próxima luta.

Kyle Todrank x CJ Henny

Falando em estreias, Kyle Todrank não fez apenas sua estreia no Fury FC no último domingo em Houston, foi seu primeiro período profissional. Ele também estabeleceu um alto padrão para si mesmo, travando uma reviravolta para chegar a 1-0.

Todrank é um produto do sistema amador do Fury FC, já tendo feito 5 a 0 na promoção antes de se tornar profissional. Fique de olho em “Cutthroat”.

E caso você tenha perdido, confira o peso pesado Robelis Despaigne nocauteando em quatro segundos e assinando imediatamente com o UFC.

Fury FC 84 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Takeshi Inoue x Taison Naito

No outro extremo do espectro, temos o veterano Takeshi Inoue, de 20 anos. O bicampeão peso leve do Shooto ainda está fazendo a maldita coisa no Japão, mais recentemente vencendo Taison Naito em show em Tóquio.

Meu Deus, Inoue acertou tantos socos fortes e precisos ali que tenho certeza de que a cabeça de Naito mudou permanentemente alguns centímetros em seus ombros.

Omar Botello vs. Luis Cerón

Kike González vs. Emílio Cuéllar

Luís Márquez vs. Hugo Flores



Temos algumas paradas assistidas pelo Fight Pass para fazer no México, começando na capital do país, onde Omar Botello quase marcou um dos melhores KOs da semana no Budo Sento Championship 19 e, em vez disso, teve que se contentar com um mata-leão perverso. .

Do jeito que Luis Ceron caiu de cara na tela, já vimos lutas paradas por menos, mas ele precisou levar mais alguns socos e depois foi estrangulado antes que acabasse. Coisas difíceis.

No Lux Fight League 38 em Monterrey, Kike Gonzalez exibiu um lindo jogo de pés e timing ao acertar Emilio Cuellar com um uppercut rápido.

Observe-o passar direto pelo jab de Cuellar para acertar seu golpe poderoso. Cochilo instantâneo para Cuellar.

No início do card, Luis Márquez também acertou em cheio, lançando um gancho curto que rompeu as defesas de Hugo Flores.

Há um tiro de acompanhamento lá, por precaução, mas caso contrário, Marquez ganha um ponto de estilo por se impedir de causar mais danos. O que é muito mais do que pode ser dito sobre Artem Tarasov, se você quiser fechar o círculo.

