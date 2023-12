Missed Fists Melhor de 2023: David derrota Golias, um vômito pós-luta, MMA Michael Jackson e uma cutwoman caindo destacam o ano bizarro

Chegou a hora do quinto Fistys anual, a premiação que distribui hardware hipotético para os melhores destaques dos esportes de combate do ano no cenário internacional e regional. Muito se tem falado sobre como 2023 foi o período de 12 meses mais estranho que os fãs de luta já viram nos níveis mais elevados do negócio, o que faz com que o que aconteceu nas periferias pareça quase inofensivo em comparação.

Ainda assim, os limites externos do mundo da luta nunca deixam de cumprir, e houve muitas cenas memoráveis ​​​​que podem ter escapado aos olhos do espectador comum. Portanto, considere esta postagem um grande ICYMI para quem precisa se atualizar antes que o calendário chegue a 2024.

Sem mais delongas, é hora do Fisty!

(Não se esqueça de dar uma gorjeta aos senhores do Twitter do MMA @Barrelelapierna por suas listas semanais dos melhores KOs e finalizações, e pelo inimitável @Grabaka_Hitman, nosso maior historiador vivo do MMA, além de todos os outros nas redes sociais que examinam o cenário dos esportes de combate com um pente fino. Acompanhe todos e participe do Patreon de Caposa, se puder.)

Melhores efeitos visuais

Raymison Bruno x Raymison Bruno Roger Dallet

Literalmente anunciado como “Davi vs. Golias”, o lutador de 130 libras Raymison Bruno enfrentou o peso pesado Roger Dalet para provar de uma vez por todas que tamanho não importa. Não me lembro do Livro de Samuel dizer nada sobre socos do Superman, golpes duplos ou chaves de braço, mas suponho que as histórias devem evoluir com o tempo.

Nosso destreinado Golias foi facilmente derrubado por Bruno em um confronto que, embora ridículo, certamente ajudou a reforçar a noção convencional de que não importa quão grande você seja, você não vai durar dois minutos em uma luta de verdade se não souber sua guarda completa da sua Guarda Direita. Estou olhando para você, Bradley Martyn.

Melhor vômito

Praewpraw vs.

Não sou do tipo que incentiva uma pessoa a ver acidentalmente algo que nunca quis ver, então, se o título desta categoria Fisty não o levou a pular para a próxima seção, aqui está um aviso mais formal: o clipe abaixo apresenta alguém vomitando.

Aqui vamos nós.

Dokmaipa estava no controle da luta até que Praewpraw descobriu aquele cruzado de esquerda por cima do jab e começou a atacar ele, misturando cruzado de esquerda e joelhada no corpo.

Fazendo Dokmaipa vomitar no tatame.

Final desagradável. pic.twitter.com/FDdTNIlsp1 – Doces Memórias de Punch (@SPM_staff) 20 de abril de 2023

Considerando o que os lutadores fazem com que os corpos uns dos outros passem, é honestamente incrível que não vejamos incidentes nojentos como esse com mais frequência. Não que eu esteja solicitando isso. Na verdade, se pudéssemos passar 365 dias sem explodir o ringue, isso seria ótimo. Obrigado.

Melhor Base para MMA

Akamz como ‘Michael Justice’

O comediante Akamz aproveitou bastante seu riff velado de Michael Jackson, “Michael Justice”, adaptando os movimentos característicos do Rei do Pop para uma variedade de esportes e atividades, então era apenas uma questão de tempo até que ele trouxesse sua atuação para o MMA. e os resultados foram espetaculares.

Revire os olhos o quanto quiser, mas isso exige muita habilidade e comprometimento. E francamente, se imitar MJ é bom o suficiente para o grande Anderson Silva, então posso arrasar com Akamz.

Melhor KO (acidental)

Billy Brand e Carol, a Cutwoman

De acordo com Sherdog, o peso galo Billy Brand fez 3-0 em 2023, mas você pode adicionar outro W para esta hilariante colisão pós-luta com “Carol the Cutwoman”, também conhecida como Carol Siracusa.

Brand estava obviamente animado depois de marcar uma finalização no terceiro round e você pode ver que ele está completamente inconsciente do que está ao seu redor enquanto avança em Siracusa. Ela parecia estar bem desde o outono, então acho justo rir da gafe de Brand.

Melhor nocaute

Patrick Glowacki vs. Patrick Tolkaczewski

Os leitores regulares de Missed Fists sabem que as promoções internacionais e regionais sempre oferecem uma dieta saudável de nocautes de um só golpe, finalizações incrivelmente rápidas, além de joelhadas e chutes na cabeça em abundância, e qualquer um desses tipos de finalizações teria sido uma ótima escolha para vencer. o KO Fisty. Mas, mantendo o tema da estranheza, como poderíamos escolher outra coisa além do soco furioso de Krzysztof Glowacki na montaria.

De fundo de montagem, isto é.

Essa merda tem níveis, como dizem as crianças, e Glowacki x Patryk Tolkaczewski não é exatamente um confronto de titãs dos pesos pesados ​​(ambos estavam estreando no MMA profissional). Portanto, é compreensível que esta finalização não esteja no topo da lista convencional dos melhores KOs do ano.

Por aqui, porém, recompensamos a engenhosidade, a criatividade e, sim, a tolice, para não mencionar a brutalidade absoluta. O nocaute único de Glowacki verifica todas essas caixas e merece ser reconhecido. Não é nenhum segredo que as regras do KSW e vitórias malucas como essa são uma das razões.

O melhor do resto

Manolis Kalistis vs. Juan González

Yuito Yanagawa x Kazuki Morii

Jéssica Silva vs. Jocilene Santana

Reynaldo Acevedo x André Bermúdez

Devin Smith vs. Jonathan Piersma

Xavier Horton x Xavier Horton Ricardo Guerreiro

Milosz Wodecki vs. Mikolaj Homa

Xiko Loko vs. Iuri Silva

Ivan Kulak vs. Bogdan Plutakhin

Shuya Kimura x Shota Taguchi

Melhor Envio

Aktore Batyrbek derrotou. Shakhzod Dzhurakulov

Apesar de minhas melhores tentativas de educar os filisteus que compõem a equipe do MMA Fighting, não consegui convencê-los a incluir uma das finalizações mais exclusivas da biblioteca Missed Fists em nossa lista de Finalização do Ano (Louis Glismann vs. Melvin Van Suijdam fez isso, felizmente).

Não importa, a combinação espetacular de Shakhzod Dzhurakulov de Aktore Batyrbek terá seu brilho aqui, se não em nenhum outro lugar.

O peso mosca cazaque teve uma campanha exemplar em 2023, indo por 3 a 0 com três finalizações. A competição que ele está enfrentando na Octagon League deixa a desejar, mas se continuarmos recebendo destaques como este, encorajo os matchmakers a continuarem trazendo todos os idiotas que puderem encontrar para Batyrbek usar.

O melhor do resto

Taylor Mauldin vs. Laura Gallardo

Azat Maksum vs. Fabrício Nunes

Desempenho incrível até agora 16-0 (!) Azat “Kazakh” Maksum, dominando completamente o também invicto Fabricio Nunes antes de fechar um estrangulamento D’arce no primeiro round. Leve esse cara para o peso mosca do UFC#OCTAGON39 pic.twitter.com/tujVOhBe7i —caposa (@Recorder_Hitman) 21 de janeiro de 2023

Pablo Eduardo vs. Azizbek Norov

Olga Rubin vs. Claire Guthrie

Este ano é isso, pessoal, obrigado como sempre por darem uma olhada no nosso canto muitas vezes negligenciado do mundo do MMA. Eu tive que deixar de fora um alqueire de acabamentos inacreditáveis ​​ou teríamos mais 3.000 palavras, então se você quiser a imagem completa, certifique-se de voltar aos arquivos de Missed Fists.

E não se preocupe, não esqueci o ataque mais devastador do ano.

Boink.

Cuidem-se em 2024!