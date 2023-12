Missed Fists: nocaute devastador envia lutador de cabeça para a tela

Bem-vindo à última edição do Missed Fists, onde destacamos lutas de todo o mundo que podem ter passado despercebidas nestes tempos agitados em que parece que há um show de MMA dia sim, dia não.

Com tanto MMA (e, lamentavelmente, boxe influenciador / show de horrores) para cobrir este ano, alguns outros esportes de combate muitas vezes ficam em desvantagem, em primeiro lugar o kickboxing. Esta semana, não havia como não liderar a ação no ringue, já que um evento da Rise World Series em Tóquio nos deu um nocaute com um soco que poderia ter superado Josh Emmett, desintegrando Bryce Mitchell.

Veja por si mesmo.

Kan Nakamura vs. Ahmed Akoudad

De um evento da Rise World Series em Tóquio, temos a exposição nº 390851096 porque sempre me inclinarei a favor das paralisações antecipadas:

Olha, entendi, aquele primeiro knockdown é bastante comum no kickboxing, então não havia razão para desistir. O árbitro não fez nada de errado. Ao mesmo tempo, a partir deste pequeno clipe você pode dizer que Ahmed Akoudad já está gravemente ferido e com certeza, segundos depois, isso aconteceu.

Desacelere a ação e você poderá ver Kan Nakamura colocar uma luva abaixo do queixo de Akoudad para prepará-lo para o terrível feno que encerra a luta. Uau, cara de cara. Quase uma planta-cabeça, na verdade, o que é super assustador.

Parece que Nakamura poderia ter escolhido várias maneiras de acabar com isso e ele escolheu apenas recuar com a mão esquerda e acertar o cara com a maior força humanamente possível. Não é um lutador para se mexer.

Jordan Jones x Kieran Baines

É difícil superar o último visual, mas Jordan Jones chegou perto.

Do Full Contact Contender 36 (disponível no UFC Fight Pass) em Liverpool, Inglaterra:

Esse é o peso galo amador Jordan Jones acertando Kieran Baines com um triângulo de braço que começa com Jones pendurado de lado. Estamos todos familiarizados com a posição da mochila no grappling, mas como você chamaria isso?

O Carry-All Europeu, talvez?

Manoel Medina vs. Enrique Montalvo

Já que estamos no assunto de estrangulamentos, eles não são mais cruéis do que o esforço de Manuel Medina no Cage Warriors 165 (também disponível no Fight Pass) em San Diego.

Não satisfeito com a batida, Medina finalizou Enrique Montalvo com um mata-leão que garantiu que Montalvo estaria contando ovelhas de uma forma ou de outra.

William Kirk x Jaquan Butler

E enquanto ainda estamos falando de finalizações, vamos dar uma olhada em outro esforço amador, um lindo cortador de bezerros de William Kirk no Cagezilla FC 76 em Manassas, Virgínia.

Há níveis de luta e ver Kirk superar metodicamente Butler enquanto eles se enroscam no chão é um lembrete disso.

Um replay do Cagezilla FC 76 está disponível sob demanda via pay-per-view.

Jake Craig x Terrence Jeffers

Shane Campbell x Darrell Horcher



De volta ao Fight Pass, o Unified MMA realizou um evento em Enoch, Alberta, Canadá, e contou com a luta dos meio-pesados ​​entre Jake “Bronson” Craig e Terrence Jeffers (não confundir com Brooklyn Nove-Nove Terrence “Terry” Jeffords).

Com isso resolvido, dê uma olhada nesta surra absoluta.

Surpreendentemente, esse pode não ter sido o melhor final do card, já que Shane Campbell nocauteou o ex-lutador do UFC Darrell Horcher com um chute na cabeça seguido de uma joelhada bem no meio quando Horcher disparou de forma reativa.

Veja como Campbell foi rápido em se levantar e levantar a mão em sinal de vitória. Ele sabia que seu trabalho estava feito.

Ji Yong Yang vs. Parque Jae Sung

Jung Hyun Lee x Gil Soo Lee



No Road FC 67, em Seul, Ji Yong Yang precisou de apenas oito segundos para intimidar Jae Sung Park e sentá-lo contra a cerca.

Não sei se Yang deu um único soco certeiro ali, mas ele deu com muito coração e aparentemente isso é tudo que importa.

Mais tecnicamente sólido? Este chute na cabeça de Jung Hyun Lee:

Depois de fazer excelente uso do clinche tailandês, Lee se esquiva de um soco de Gil Soo Lee, responde com dois de sua autoria e depois deixa a perna voar alto. A sequência é tão rápida que Gil Soo nem imagina o que acontecerá e isso é uma má notícia para ele.

Mateus Araujo vs. Jhon Sodre

Compare essa última finalização com esta do Iron Man MMA 27 em Marituba, Brasil, onde Jhon Sondre parecia ter observado o chute de Mateus Araujo.

Não.

Sodré mantém a mão esquerda erguida, aproximando-a da cabeça enquanto Araújo atira, mas não consegue desviar o golpe. Na verdade, acho que ele inclinou a cabeça no ângulo errado, o que fez com que a ponta do pé de Araujo o acertasse perto da têmpora. Isso é proibido se seu objetivo é permanecer consciente.

Araujo finge, recua e depois acerta a animada comemoração da criança.

Alex Keogh vs. Hugo Leimanis

Do departamento “Se na primeira vez você não conseguir, tente, tente novamente”:

Em um evento do Cage Legacy em Tallaght, na Irlanda, o amador Alex Keogh tinha uma coisa em mente: chute na cabeça.

Não pousou da primeira vez? Não tem problema, chute na cabeça.

E então chute a cabeça. E então chute a cabeça.

Enxágue, repita e divirta-se com um nocaute de destaque.

Alfonso Leyva x Sarek Shields

Jordan Harris vs. Governo de Paagoa



A LFA aproveitou sabiamente o último pay-per-view do ano do UFC, instalando-se no Pearl Theatre em Las Vegas para sediar um evento que contou com algumas finalizações devastadoras.

Em primeiro lugar, esta joelhada voadora de Alfonso Leyva que enviou Sarek Shields com seu escudo.

Leyva, 30, fez sua estreia profissional em 2020 e se estabeleceu como uma perspectiva interessante com 170 libras. Ele venceu sete das oito primeiras lutas, todas por nocaute.

Uma luta antes, o peso mosca Jordan Harris melhorou para 4 a 0 com um chute frontal direto na barriga de Aupuni Pagaoa.

Você deve se perguntar se Harris sabia o dano que causaria quando jogasse o pé ali. Pagaoa cai imediatamente e apesar de suas melhores tentativas de recuperação, seu corpo decide que a discrição é a melhor parte do valor.

LFA 173 está disponível para repetição no UFC Fight Pass.

Alibi Idiris vs. Erisson Ferreira

Magomed Bartikhanov vs. Erkebulan Sissenbaev



Falando no UFC 296, Shavkat Rakhmonov foi um dos grandes vencedores do evento ao derrotar Stephen “Wonderboy” Thompson no segundo round. Não é nenhum segredo que o Cazaquistão, país natal de Rakhmonov, tem produzido alguns dos talentos mais brilhantes desta década e outros continuam a ser exibidos no Naiza FC.

Em um evento em Almaty, o peso mosca Alibi Idiris melhorou para 9-0 com uma bela exibição de trocação culminada por este chute giratório:

Não sei se Erisson Ferreira iria se recuperar disso, mas um soco preciso de acompanhamento garantiu que isso não acontecesse.

Nem tudo foram boas notícias para os combatentes cazaques. Vamos voltar à finalização mais uma vez para este clássico estrangulamento de Ezequiel executado na montada completa (não em montagem completa à la Aleksei Oleinik) do russo Magomed Bartikhanov.

Veja como Bartikhanov controlava as pernas ali. Apenas não deu a Erkebulan Sissenbaev nenhuma vantagem para manobrar, transformando-o numa tartaruga com carapaça.

Um replay gratuito do Naiza FC 56 está disponível no YouTube.

Federico Fasciano vs. José De La Cavada

‘Esta é a temporada de girar e vencer.

Federico Fasciano roubou a cena ontem à noite em Madrid, Espanha, ao nocautear o favorito da casa, José De La Cavada, com um lindo punho giratório na luta principal de #UAU11. Fasciano está agora com 5-1. pic.twitter.com/3YR0RIwcwW -Al Zullino (@phre) 17 de dezembro de 2023

Quem estou enganando? É SEMPRE a época de girar e vencer.

Esta rápida batalha no primeiro round entre Federico Fasciano e Jose De La Cavada no Way of Warrior FC 11 em Madrid foi bastante equilibrada até que Fasciano decidiu deixar seu soco voar com resultados muito, muito agradáveis. Isso foi um completo “Não sei exatamente onde esse ataque vai cair, mas se estiver perto da sua cabeça, você está em apuros, mano”. E ele estava.

Ramiro Jiménez vs. Maurício Eguiluz

Surpresa! Aqui está mais um chute na cabeça que você precisa ver, de um evento da Combate Global em Miami.

É um pouco difícil ver exatamente como aquela cena caiu ali, então vamos para a Caposa Cam:

Mauricio Eguiluz escolheu a hora errada para pegar uma perna e acabou acertando na cara. O replay em câmera lenta realmente mostra o quanto Eguiluz levou um tapa ali.

Você já levou um tapinha no nariz e ficou meio irritado? Imagine como Eguiluz se sentiu depois de ter as narinas cheias de tíbia.

Boas festas a todos.

