Modo de Natal no seu WhatsApp: Veja como ativar esta função!

A época mágica do Natal traz encanto ao WhatsApp. Personalizar o aplicativo é a chave para mergulhar nesse espírito e surpreender amigos e familiares com mensagens festivas.

Aqui estão cinco dicas simples para dar aquele toque natalino ao seu WhatsApp, seja no Android ou no iOS.

Ícone do WhatsApp

Primeiro, vamos falar sobre a personalização do ícone do WhatsApp. Para usuários Android, o aplicativo Trocador de Ícone é uma ótima opção.

Escolha uma imagem de Natal da galeria ou tire uma foto para usar como ícone do WhatsApp, enchendo seu aplicativo com o clima natalino sempre que você o abrir.

No caso do iOS, a ferramenta de atalhos permite adicionar o WhatsApp à tela inicial com a imagem desejada.

Monatgem de Natal com a foto do perfil

Além disso, que tal criar uma montagem com sua foto de perfil? Aplicativos como “Molduras de Ano Novo” (Android) ou “Molduras de Natal” e “Quadro foto de Natal vertical” (iPhone) oferecem opções de molduras festivas para sua foto.

Essas opções de aplicativos vão adicionar brilho e mensagens de “Feliz Natal”.



Você também pode gostar:

Mudar o papel de parede do seu aplicativo

Mudar o papel de parede para uma imagem natalina também dá um ar festivo ao WhatsApp. Basta acessar as configurações, selecionar “Conversas”, escolher “Papel de parede” e definir a imagem desejada.

Lembre-se: essa mudança só será visível para você.

Personalize o seu avatar do WhatsApp

E que tal personalizar seu avatar? No WhatsApp, você pode mudar roupas e acessórios para refletir o espírito natalino, adicionando uma fantasia ou itens festivos.

Mensagens de Natal

Por fim, agendar mensagens de Natal é uma forma especial de enviar saudações. No Android, use o aplicativo SKEDit para agendar mensagens. Já no iOS, crie uma automação pessoal no app “Atalhos” para enviar mensagens via WhatsApp no dia e hora desejados.

Ao seguir essas dicas simples, seu WhatsApp será inundado com a alegria e o calor do Natal. Divirta-se personalizando o aplicativo e espalhando a magia natalina para todos os seus contatos!

Dicas para escrever as mensagens

Agora vamos indicar 3 sites para você poder ter ideias e opções de mensagens para enviar neste natal pelo WhatsApp.

1 – Mundo das mensagens

3 – Pinterest

Do mesmo modo, o Pinterest se destaca como outra opção para descobrir mensagens natalinas para o ano de 2023. Esta plataforma requer a criação de uma conta gratuita e possui uma interface intuitiva.

Ao realizar uma busca por “Mensagem de Natal”, por exemplo, o sistema apresenta uma série de imagens contendo texto e elementos visuais. Isso possibilita aos usuários salvar, baixar ou enviar as imagens diretamente pelo WhatsApp, Facebook, X (antigo Twitter) ou por e-mail.

Por fim, um dos pontos distintivos do Pinterest é a variedade de recados natalinos disponíveis. Dessa forma, é possível encontrar mensagens de Natal que se adaptam a clientes, amigos, alunos, familiares, colegas de trabalho e outras categorias específicas.