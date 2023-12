Moeda antiga que vale R$ 2,2 mil choca colecionadores

O que faz uma moeda ser rara? De acordo com especialistas, existem várias maneiras de se responder esta pergunta. Pontos como tiragem e o grau de estado de conservação, por exemplo, certamente são características que pesam na hora da definição do valor do exemplar. E não é diferente com a moeda de 20 réis do ano de 1908.

Esta é uma moeda antiga que está se valorizando muito com o passar dos anos, e que hoje já pode ser vendida a mais de R$ 2 mil, segundo especialistas. Mas para que o valor alcance esta proporção, é importante prestar bastante atenção aos detalhes da peça.

Uma das curiosidades da moeda é que ela foi uma das primeiras a serem produzidas no período da República. Assim, é importante frisar que estamos falando aqui de um item carregado de história. Uma de suas principais características é que ela conta com um brasão da república recém proclamada.

Mais de 4 milhões de moedas de 20 réis do ano de 1908 foram postas em circulação naquela ocasião. Do ponto de vista da numismática, esta é uma tiragem bastante alta, o que, em tese, poderia significar uma perda de valor. Contudo, como estamos falando de uma peça que já deixou de circular há muitos anos, apenas alguns poucos exemplares podem ser encontrados pelo país.

Identificando a moeda

Abaixo, listamos uma série de características mais claras da moeda de 20 réis do ano de 1908, segundo o detalhamento do Banco Central (BC). Confira:

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 25mm;

Peso: 7gr;

Metal: Bronze;

Borda: Lisa;

Reverso: Moeda;

Moeda Desmonetizada;

Desenho do Anverso: Brasão da República e data entre estrelas, acompanhados da inscrição REPÚBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRAZIL;

Desenho do Reverso: Valor de face (20 Réis) dentro de um colar de pérolas, com o fundo linhado na horizontal, acompanhado da inscrição VINTEM POUPADO VINTEM GANHO.

Qual o valor desta peça



Em condições normais, ou seja, quando o indivíduo encontra esta peça sem erros de cunhagem, ela poderá ser vendida pelos seguintes valores:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 40,00 R$ 120,00 R$ 500,00

Caso você tenha a moeda de 20 réis do ano de 1908 certificada, saiba que ela poderá ser vendida a nada menos do que R$ 2 mil.

Além disso, caso você tenha esta mesma moeda com o defeito de reverso invertido, os valores mais atualizados para este ano de 2023 são:

MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 300,00 R$ 800,00 R$ 2,2 mil

O que é uma moeda reverso invertido?

Mas afinal de contas, o que seria uma moeda com reverso invertido? Para entender esta pergunta, é necessário saber que o Brasil adota um sistema de padrão reverso moeda, ou seja, eixo horizontal (EH). As moedas que fogem deste padrão exigido são conhecidas como reverso invertido, e são consideradas muito raras.

Basicamente, as moedas com reverso invertido são aquelas que possuem o reverso com alinhamento contrário ou invertido ao alinhamento original. Na prática, para saber se uma moeda tem este defeito, basta segurar a peça com a face em posição normal virada para você. Logo depois, basta girar de baixo para cima.

Se o outro lado estiver de cabeça para baixo, estamos falando de uma moeda com reverso invertido, ou seja, uma peça valiosa. Vale frisar que qualquer item pode ser reverso invertido. Até mesmo centavos podem ter este tipo de defeito. Em todos os casos, a peça poderá valer mais.

“Mas definir valor comercial à essas moedas é algo relativamente complicado, principalmente porque, como foram produzidas como erros durante o processo de cunhagem, não há registros da quantidade de moedas emitidas”, diz o especialista Plínio Pierry.

“Uma moeda emitida há duas décadas pode valer mais do que uma do Império ou da Colônia. O que dita o preço de uma peça não é a idade e, sim, a quantidade de moedas feitas naquele ano específico e o estado de conservação”, disse Bruno Pellizzari, vice-presidente da Sociedade Numismática Brasileira.