Moeda de 1 centavo pode valer R$ 180. Veja como identificar

Imagine encontrar uma moeda de 1 centavo que vale mais de R$ 180? Acredite, casos como este são mais comuns do que se imagina. De acordo com informações de colecionadores, o Brasil conta atualmente com milhares de peças como estas espalhadas por todos os lugares do país.

A boa notícia é que você não precisa ser um especialista na área para encontrar este exemplar. Adultos, idosos e até mesmo crianças podem encontrar uma moeda de 1 centavo a qualquer momento, seja no fundo da gaveta, em um cofrinho, ou em uma carteira antiga, por exemplo.

Fato é que o cidadão precisa prestar bastante atenção aos detalhes quando encontrar uma moeda de 1 centavo. Neste artigo, vamos falar especificamente sobre a peça de 1 centavo do ano de 2001, uma das mais famosas e procuradas por colecionadores em toda a família do real.

Identificando a moeda

Abaixo, listamos as principais características da moeda de 1 centavo do ano de 2001. As informações fora disponibilizadas pelo Banco Central (BC).

Novo Padrão Monetário 2º Família Diversos Metais;

Plano Monetário: Padrão Real 2º Família (1998-2004);

Período: República;

Casa da Moeda: Rio de Janeiro;

Diâmetro: 17mm;

Peso: 2.43gr;

Metal: Aço Revestido de Cobre;

Borda: Liso;

Reverso: Moeda;

Desenho do Anverso: Busto de Pedro Álvares Cabral, Navegador português que, em 22 de abril de 1500, descobriu o Brasil, ladeada por nau, simbolizando as navegações portuguesas;

Desenho do Reverso: À esquerda, linhas diagonais de fundo dão destaque ao dístico correspondente ao valor facial 1 centavo e a data. À direita do valor, a constelação do Cruzeiro do Sul.

Quanto vale a moeda

De acordo com as informações de catálogos mais atualizados da numismática, é possível afirmar que a moeda de 1 centavo do ano de 2001 poderá ser vendida por um bom dinheiro, mesmo se for encontrada sem erros. Veja abaixo:



MBC SOBERBA FLOR DE CUNHO R$ 8,00 R$ 20,00 R$ 45,00

Caso você tenha esta peça de 1 centavo de 2001 certificada, saiba que ela pode ser vendida a nada menos do que R$ 180.

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Afinal de contas, o que significa o termo Flor de Cunho, por exemplo? As classificações acima estão relacionadas ao estado de conservação de cada uma destas peças, segundo as informações de colecionadores.

Para começar, vamos detalhar o que significa uma moeda MBC. Este termo significa “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original. Os analistas também dizem que o seu nível de desgaste deve sempre ser homogêneo.

Uma moeda soberba é a aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Trata-se de uma peça que conta com pouco vestígio de circulação e de manuseio. No universo da numismática, este item é considerado intermediário, mas já se trata de um valor mais alto.

O termo Flor de Cunho vem da inscrição em inglês uncirculated. Trata-se de uma peça que não apresenta mais nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Absolutamente todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original. Também não há nenhum indicativo de limpeza ou de química. Mesmo por isso, moedas flor de cunho são sempre as mais valiosas.

E os erros?

Vale frisar ainda que o valor da moeda pode ser diferente a depender do defeito que ela tenha em seu processo de cunhagem. Abaixo, você pode conferir alguns valores destacados por especialistas: