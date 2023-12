MOEDA de 1 REAL 2012 COMUM vale um bom dinheiro; veja como vender

A numismática, o estudo das moedas e medalhas, é um universo cheio de mistérios e curiosidades. Neste matéria vamos explorar a trajetória intrigante da moeda de 1 real do no ano de 2012, que pode valer mais do que você imagina.

O Fascinante Mundo da Numismática

A numismática é uma ciência que não apenas investiga moedas antigas, mas também peças mais modernas, que ainda circulam em nosso cotidiano. Algumas destas moedas podem ser consideradas raras e valiosas, especialmente se tiverem características singulares.

O que Eleva o Valor de uma Moeda?

Existem diversas características que podem amplificar consideravelmente o valor de uma moeda, incluindo:

Moedas emitidas para datas comemorativas Moedas com falhas de cunhagem ou fabricação Moedas com uma quantidade limitada de exemplares produzidos Moedas com poucas unidades em circulação no país

Os colecionadores de moedas procuram por esses itens raros e exclusivos, e estão dispostos a pagar altos preços por eles.

Classificações da Moeda

Para os novatos, as inscrições acima podem parecer complexas. Então vamos decifrar alguns termos:



MBC (Muito Bem Conservada)

Uma moeda MBC é aquela que manteve, no mínimo, 70% de sua aparência original. Seu nível de desgaste deve ser homogêneo.

Soberba

Uma moeda classificada como Soberba tem pelo menos 90% dos detalhes originais preservados. Ela mostra pouco sinal de circulação e manuseio.

Flor de Cunho

O termo Flor de Cunho se refere a uma moeda que não apresenta qualquer desgaste ou manuseio. Todos os detalhes da cunhagem mantêm sua aparência original. Por isso, moedas Flor de Cunho são sempre as mais valiosas.

A Moeda de 1 Real de 2012

A moeda de 1 real de 2012 é muito procurada pelos colecionadores. O que chama atenção é que ela não deve possuir nenhum defeito ou erro para que seja valiosa.

A moeda de 1 real de 2012 só precisa estar em estado de conservação Flor de Cunho, ou seja. Seu valor pode chegar a R$ 20,00.

O Valor de Moedas de 1 Real de Outros Anos com núcleo deslocado

As moedas de 1 real com erro de núcleo deslocado também são muito procuradas pelos colecionadores e podem atingir valores significativos. Confira a tabela abaixo com alguns exemplos:

Ano Valor 1998 R$ 570 2002 R$ 570 2003 R$ 570 2004 R$ 570 2005 R$ 620 2006 R$ 570 2007 R$ 570 2008 R$ 570 2009 R$ 570 2010 R$ 570 2011 R$ 570 2012 R$ 570 2013 R$ 570 2014 R$ 850 2017 R$ 570 2018 R$ 570 2019 R$ 570 2020 R$ 570 2021 R$ 570

Como Vender sua Moeda Valiosa

Caso você tenha uma dessas moedas raras em sua posse e esteja interessado em vendê-la, existem várias opções disponíveis. Algumas das maneiras mais comuns de vender moedas valiosas incluem:

Lojas especializadas: Existem lojas físicas e online que se dedicam à compra e venda de moedas raras. Essas lojas geralmente possuem avaliadores experientes que podem determinar o valor de sua moeda. Leilões: Outra opção é oferecer sua moeda para venda em um leilão. Existem leilões físicos e online dedicados à venda de moedas raras. Grupos de colecionadores: Existem diversos grupos de colecionadores de moedas, tanto em redes sociais como Facebook, quanto em plataformas de venda online, como Mercado Livre e Shopee.

Lembre-se, o valor de sua moeda será determinado pela combinação de vários fatores, incluindo sua raridade, condição de conservação e o interesse dos potenciais compradores.

Venda de moedas para colecionadores

