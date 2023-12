Moeda de 1000 Réis do ano de 1938 vale uma boa grana!

A moeda de 1000 Réis, uma peça única da história monetária brasileira, é uma preciosidade que atrai a atenção de colecionadores e historiadores. Com uma trajetória carregada de polêmicas e curiosidades, esta moeda é um verdadeiro tesouro numismático.

História da Moeda de 1000 Réis

A moeda de 1000 Réis, cunhada em 1938, é um exemplar que encapsula a história do Brasil de maneira marcante. Conhecida como “moeda da bíblia”, ela é objeto de intensos debates devido à sua representação simbólica e religiosa.

A Polêmica da “Moeda da Bíblia”

O motivo pelo qual essa moeda ganhou o apelido de “moeda da bíblia” é devido ao desenho do livro sagrado cristão em seu anverso. Em um país laico como o Brasil, a presença de um símbolo religioso em uma representação estatal gera controvérsia e debate. No entanto, é importante lembrar que este não é um fenômeno isolado, já que a inscrição “Deus Seja Louvado” ainda aparece em grande parte das cédulas brasileiras.

Características da Moeda de 1000 Réis

Esta peça numismática, além de seu significado histórico e simbólico, possui características físicas particulares. Segundo informações fornecidas pelo Banco Central, a moeda de 1000 Réis de 1938 possui as seguintes características:

Plano Monetário: Padrão Réis (1922 – 1942)

Período: República – Era Vargas

Casa da Moeda: Rio de Janeiro

Diâmetro: 24.5mm

Peso: 7gr

Metal: Bronze-Alumínio

Borda: Serrilhada

Reverso: Medalha

Desenho do Anverso: Busto do padre José de Anchieta, voltado à esquerda, sobre campo quadriculado. No exergo, junto à lapela, o monograma CB do gravador Calmon Barreto

Desenho do Reverso: No campo, Bíblia aberta sob data e valor de face em semicírculo. No exergo, a palavra BRASIL e o monograma WT do gravador Walter Toledo

Gravadores: Calmon Barreto e Walter Toledo

No anverso da moeda, destaca-se o busto do padre José de Anchieta, um dos fundadores da cidade de São Paulo, que é representado voltado para a esquerda em um campo quadriculado. No reverso, a bíblia aberta é apresentada sob a data e o valor facial da moeda, em um semicírculo.



Avaliação da Moeda de 1000 Réis

O valor de uma moeda de 1000 Réis varia de acordo com sua conservação. Segundo os catálogos numismáticos mais atualizados, os valores são:

MBC (Muito Bem Conservada): R$ 20,00

SOBERBA: R$ 100,00

FLOR DE CUNHO: R$ 300,00

Se você tiver uma moeda de 1000 Réis de 1938 certificada, saiba que seu valor pode atingir até R$ 1,1 mil, também de acordo com os catálogos numismáticos mais recentes.

O Sistema Monetário dos Réis

Os réis foram a unidade monetária utilizada no Brasil durante grande parte de sua história, desde o período colonial até a década de 1940. O termo “réis” deriva do plural da palavra portuguesa “real”, que denota uma moeda de prata.

A Evolução dos Réis

Durante os séculos de colonização, o sistema monetário brasileiro era bastante variado, incluindo diferentes denominações de réis, como mil-réis, contos de réis, entre outros. Os réis eram emitidos em diversas formas, como moedas de ouro, prata e cobre, bem como cédulas de papel-moeda.

Durante o Império do Brasil (1822-1889), a moeda oficial era o réis, e a unidade básica era o mil-réis. Após a Proclamação da República em 1889, o Brasil continuou utilizando o sistema de réis até a década de 1940, quando a moeda foi substituída pelo cruzeiro.

A Mudança para o Cruzeiro

A transição para o cruzeiro marcou uma etapa importante na evolução monetária do Brasil, representando uma modernização e uma simplificação das denominações. Esta mudança também acompanhou transformações econômicas e políticas no país.

Erros de Cunhagem e Seu Valor

Os erros de cunhagem, ou defeitos nas moedas, podem aumentar significativamente o valor de uma peça. Estes podem incluir uma variedade de características incomuns que as tornam especiais para colecionadores. Aqui estão alguns exemplos:

Erro de Cunhagem: Pode incluir falhas na impressão, cunhagem descentralizada, ou até mesmo moedas que foram cunhadas com materiais diferentes dos habituais

Dobramento de Cunhagem: Quando a moeda é cunhada duas vezes, criando uma sobreposição de imagens

Falta de Número ou Letras: Moedas que têm números ou letras ausentes podem ser consideradas valiosas

Moedas Comemorativas com Erros: Moedas especiais de edições comemorativas que têm erros de produção

Erro de Cunhagem na Borda: Algumas moedas têm erros específicos na borda, como bordas serrilhadas em moedas que normalmente não deveriam tê-las

A avaliação do valor de uma moeda com defeito muitas vezes depende da raridade do erro, da demanda entre colecionadores e do estado de conservação da moeda.

Preservação de Moedas

Preservar as moedas é crucial para manter sua integridade e beleza ao longo do tempo. Aqui estão algumas orientações importantes para assegurar a conservação adequada das moedas:

Manuseio Cauteloso: Manusear as moedas com cuidado, evitando tocar diretamente nelas com as mãos

Armazenamento Adequado: Armazenar as moedas em cápsulas de acrílico ou em álbuns especialmente projetados para coleções numismáticas

Proteção contra Elementos Externos: Evitar a exposição direta à luz solar, controlar a umidade e evitar variações bruscas de temperatura para proteger as moedas de danos ambientais

Limpeza Moderada: Limpar as moedas somente quando necessário, utilizando produtos específicos para numismática e seguindo as orientações de especialistas

Ao seguir estas práticas de preservação, é possível garantir que as moedas mantenham sua condição original e valor ao longo do tempo, proporcionando uma experiência duradoura para os colecionadores e entusiastas numismáticos.

A moeda de 1000 Réis é um verdadeiro tesouro para os amantes da numismática. Com sua história rica e polêmica, ela oferece um vislumbre fascinante do passado monetário do Brasil. Seja você um colecionador experiente ou um novato na numismática, esta moeda é uma adição valiosa a qualquer coleção.