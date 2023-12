Moeda de 5 centavos vale R$ 200; Confira o troco e fature bolada

Você já imaginou trocar uma moeda de 5 centavos por R$ 200? Parece loucura, mas existem pessoas dispostas a pagar muito caro para terem modelos incomuns em suas mãos. Por isso, fique ligado no troco e não perca a chance de ganhar dinheiro sem dificuldade.

A venda de moedas raras vem crescendo nos últimos tempos no Brasil. O negócio está se tornando muito lucrativo para diversas pessoas que possuem estes itens. Aliás, a chance de aumentar o dinheiro com apenas algumas moedas se transformou em uma verdadeira fonte de renda extra para muitos brasileiros.

Por que as moedas se valorizam com o tempo?

Em primeiro lugar, vale destacar que o valor facial da moeda pouco importa para os colecionadores. A cunhagem do modelo é apenas um detalhe para as pessoas que buscam outras características nestes itens, ou seja, o valor monetário do exemplar é o que menos importa para os interessados em comprá-los.

Em suma, os interessados em colecionar moedas buscam outras características, como baixa tiragem ou poucas unidades em circulação no país. Esses dois atributos podem ser encontrados com mais facilidade em exemplares fabricados para datas comemorativas, já que a sua fabricação é limitada e pequena, em comparação às moedas comuns.

Além disso, outros modelos que também costuma ter essas qualidades são aqueles que possuem erro de cunho ou fabricação. Em relação a móveis ou bens materiais, o que costuma acontecer é justamente o contrário, e os itens passam a valer menos se possuírem erros.

Contudo, quando se trata de moedas, os defeitos de cunhagem costumam elevar significativamente o seu valor para os colecionadores. Isso acontece porque estas pessoas buscam itens raros e únicos, e elas costumam pagar caro para ter estes itens em sua posse.

Moeda de 5 CENTAVOS vale até R$ 200

Nos últimos dias, uma moeda de 5 centavos está mexendo com o imaginário das pessoas. Em síntese, o modelo foi fabricado em 2009, fazendo parte da segunda família do real. A Casa da Moeda, que fabrica os modelos conforme os pedidos do Banco Central, produziu mais de 400 milhões de moedas de 5 centavos em 2009.



Você também pode gostar:

Os exemplares comuns não apresentam valores muito elevados. Contudo, uma moeda de 5 centavos daquele ano possui um erro de fabricação que elevou em 4.000 vezes o seu valor, para R$ 200, segundo o Catálogo Ilustrado Moedas com Erros. Trata-se de um exemplar com o reverso invertido.

Para conferir se o modelo tem esse erro, basta girá-lo na vertical, ou seja, de cima para baixo ou de baixo para cima. Se, ao girar a moeda, o reverso ficar de ponta cabeça, significa que ele está invertido, algo que não deveria acontecer.

Na verdade, as moedas são fabricadas para que o anverso e o reverso fiquem em posição alinhada. Entretanto, alguns exemplares vêm com um erro de fabricação, com o reverso inverto em 90º para direita ou para a esquerda ou mesmo em 180º. Como apenas uma pequena parte dos itens possuem esses erros, seus valores crescem tanto assim.

Estado de conservação influencia valor dos itens

As moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em resumo, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

De acordo com o catálogo ilustrado de Moedas com Erros de 2024, cujo pré-lançamento ocorreu neste ano, a moeda de 5 centavos de 2009 que possui o reverso invertido tem os seguintes valores:

Flor de cunho: R$ 200;

R$ 200; Soberba: R$ 150;

R$ 150; MBC: R$ 100.

Vale destacar que os valores informados em catálogos de moedas são apenas uma base para os colecionadores e vendedores. Na verdade, os valores reais dependem da negociação entre as partes envolvidas. Logo, é possível vender as moedas por preços mais elevados que os informados em catálogo, caso o comprador acredite que vale a pena pagar mais caro.

De todo modo, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Há muitos colecionadores dispostos a pagar caro para terem modelos raros, e essa é uma chance para ganhar um dinheiro extra sem fazer muito esforço.