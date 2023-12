Moeda de 50 CENTAVOS pode valer até 400 vezes valor facial

O mundo da numismática é fascinante e muito valorizado em todo o mundo. Os colecionadores buscam moedas antigas e raras para completarem suas coleções, que possuem um valor inestimável para eles. Por isso, muitos deles pagam verdadeiras fortunas por itens aparentemente pouco valiosos.

Poucas pessoas trocariam uma moeda de 50 centavos por uma nota de R$ 20. Isso pode até parecer senso comum, mas o que não existe na numismática é pensamento comum. Na verdade, os colecionadores buscam itens únicos, com peculiaridades muitas vezes invisíveis aos olhos de quem não entende do assunto.

Em meio a isso, a busca por moedas raras vem crescendo de maneira intensa no Brasil nos últimos tempos. Muitas pessoas procuram itens incomuns e pagam valores muito altos para terem em sua coleção. Aliás, a demanda costuma definir o valor dos modelos, ou seja, quanto maior for a sua procura, mais caro o item tende a ficar.

Nos últimos tempos, uma moeda de 50 centavos passou a ser buscada pelos colecionadores, mas não tem sido fácil encontrá-la no país. Em suma, as pessoas estão dispostas a pagar caro por estes modelos, pois existem poucos exemplares, ou seja, sua aquisição é bastante complicada.

Para os colecionadores, a aquisição de algo raro justifica os preços elevados, pois eles não se importam com o valor de face da moeda. Isso passa a ser apenas um detalhe, mas não define o quanto o item pode valer.

Veja as características que elevam o valor das moedas

A saber, muitas moedas fazem sucesso entre os colecionadores e passam a ter valores muito altos por causa de características únicas, encontradas em poucos exemplares. Veja abaixo as principais peculiaridades que chamam a atenção das pessoas:

Exemplares fabricados para datas comemorativas;

Modelos com erro de cunho ou fabricação;

Poucos exemplares produzidos;

Poucas unidades em circulação no país.

Como os colecionadores buscam itens raros e únicos, estes fatores chamam a atenção e os fazem pagar caro para tê-los. Com o passar do tempo, torna-se cada vez mais difícil encontrar estes modelos, e isso só faz os seus valores crescerem com o tempo.



Moeda de 50 CENTAVOS vale até R$ 40

No Brasil, a Casa da Moeda fabrica o dinheiro para colocá-lo em circulação, conforme os pedidos feitos pelo Banco Central (BC). Em algumas ocasiões, como datas comemorativas e momentos de celebração, o BC costuma solicitar a fabricação exclusiva e limitada de alguns exemplares. Geralmente, são estes modelos que costumam valer uma fortuna devido à sua quantidade restrita.

Contudo, existem outras características que fazem uma moeda valer mais do que elas representam. No caso da moeda de 50 centavos que vale até R$ 40, a característica que a fez se valorizar foi um erro de fabricação, que aconteceu em poucos exemplares, tornando-os raros.

Em suma, o anverso da moeda de 50 centavos de 2002 possui a Efígie de José Maria da Silva Paranhos Júnior e os dísticos BRASIL e RIO BRANCO. Já no reverso do exemplar estão dispostos valor, data e alusão ao Pavilhão Nacional.

O exemplar com erro que vale até 80 vezes o seu valor facial possui data marcada no anverso. A data foi cunhada no reverso, mas ultrapassou o disco e acabou aparecendo, levemente, no anverso. Esse erro elevou o valor do modelo para a faixa de R$ 20 a R$ 40. Então, fique ligado para não deixar a moeda passar entre os dedos.

Estado de conservação dos itens define valor dos itens

Em síntese, as moedas recebem algumas classificações quanto ao seu estado de conservação. O primeiro termo se chama flor de cunho, que se refere aos exemplares que não circularam, ou seja, não apresentam qualquer sinal de desgaste ou manuseio. Em outras palavras, são moedas que não possuem marcas e estão em perfeito estado de conservação. Estes são os modelos que valem mais.

Por sua vez, o estado de soberba se refere às moedas que apresentam, aproximadamente, 90% dos detalhes da cunhagem original. Em resumo, os exemplares que tiveram uma pequena circulação se enquadram neste segmento.

Já a moeda muito bem conservada (MBC) se caracteriza por ter mais sinais de manuseio e uso. Os itens devem apresentar, aproximadamente, 70% dos detalhes da cunhagem original. Além disso, o seu nível de desgaste deve ser homogêneo, sem ter um local bem mais desgastado que outro.

Por fim, os interessados em vender seus exemplares podem entrar em sites especializados. Existem diversas formas para vender moedas raras, como lojas especializadas e leilões, bem como grupos de Facebook e marketplaces online (como Mercado Livre e Shopee), isso sem contar na venda direta para colecionadores.