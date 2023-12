MOEDA de R$1 REAL dos Direitos Humanos está valendo uma FORTUNA!

Algumas moedas, que podem parecer simples aos olhos de muitos, possuem um valor inestimável para os colecionadores. Entre elas, a Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos, cunhada no ano de 1998, ocupa um lugar de destaque no mercado numismático.

O Significado da Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos

Esta moeda foi criada para marcar o Jubileu de Ouro da Proclamação Mundial dos Direitos Humanos em 1998. Segundo informações de comunidades de numismática nas redes sociais, apenas 600 mil exemplares dessa moeda foram cunhados.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos

É importante entender que a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um documento que define os direitos fundamentais de todos os seres humanos, independentemente de sua raça, religião ou status social. Este documento foi elaborado pela Organização das Nações Unidas (ONU) e aprovado em 1948.

O Lançamento da Moeda

Em 1998, para comemorar o cinquentenário da Declaração, a Casa da Moeda do Brasil lançou a moeda de 1 Real em homenagem aos Direitos Humanos.

Design da Moeda

O anverso da moeda apresenta a imagem do Globo, com a inscrição “Declaração dos Direitos Humanos – Cinquentenário” e um retrato. No reverso, à esquerda, há linhas diagonais ao fundo, destacando a data e o valor facial de 1 Real. À direita, vemos a representação do Cruzeiro do Sul.



Raridade da Moeda

A raridade desta moeda é devido à sua tiragem limitada. Apenas cerca de 600 mil peças foram produzidas, tornando-a um item difícil de encontrar e altamente cobiçado pelos colecionadores.

O Valor da Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos

Esta edição especial tem um valor estimado em torno de R$ 750 quando está em perfeito estado, ou seja, sem qualquer sinal de desgaste. No entanto, de acordo com alguns guias numismáticos, a moeda pode atingir um valor impressionante de até R$ 6.500.

Os Critérios para Avaliação

Para alcançar esse valor máximo, a moeda precisa atender a dois critérios importantes. O primeiro é ter uma autenticação de entidades respeitadas como a Numismatic Guaranty Corporation (NGC) ou a Professional Coin Authentication Service (PCGS). Além disso, a moeda deve ter uma classificação de qualidade igual ou superior a MS 68, de acordo com essas mesmas certificadoras.

Valores de Referência

Por exemplo, uma moeda comemorativa da Declaração Universal dos Direitos Humanos com uma classificação MS 65 poderia ser vendida por cerca de R$ 1.800. Uma peça avaliada como MS 66 poderia ser negociada por aproximadamente R$ 2.700. Enquanto isso, uma moeda classificada como MS 67 poderia valer cerca de R$ 4.000. Por fim, uma moeda com uma classificação de MS 68 poderia atingir a valorização máxima de R$ 6.500.

A Importância de um Certificado de Autenticidade

Ao comprar uma moeda rara, é essencial obter um certificado de autenticidade. Este documento comprova a autenticidade da moeda e pode aumentar o seu valor para colecionadores.

Erros de Impressão

Erros de impressão em moedas podem adicionar um valor adicional. Se você encontrar uma Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos com um erro de impressão, ela pode ser ainda mais valiosa.

Classificações do estado de conservação da moeda

Para os iniciantes, as inscrições acima podem parecer complexas. Mas essas classificações estão relacionadas ao estado de conservação de cada peça, segundo as informações de colecionadores.

MBC

MBC é a sigla para “Muito bem conservada”. Para que a peça entre nesta classificação, ela precisa ter, no mínimo, 70% de sua aparência original e seu nível de desgaste deve ser homogêneo.

Soberba

Uma moeda classificada como Soberba é aquela que conta com pelo menos 90% dos detalhes originais preservados e apresenta pouco vestígio de circulação e de manuseio.

Flor de Cunho

O termo Flor de Cunho representa uma peça que não apresenta nenhum tipo de desgaste e nem de manuseio. Todos os detalhes da cunhagem estão com a sua aparência original e não há nenhum indicativo de limpeza ou de química.

A Moeda e sua Contribuição para os Direitos Humanos

A Moeda de 1 Real dos Direitos Humanos não é apenas valiosa por sua raridade, mas também por seu significado histórico. Ela comemora o cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, um marco na história dos direitos humanos.

Vendendo Sua Moeda

