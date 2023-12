MOEDAS mais VALIOSAS do Brasil

Você já parou para pensar que, talvez, as moedas mais valiosas em real possam estar bem ao seu alcance, escondidas no fundo da sua carteira ou no seu cofrinho? Sim, algumas moedas do 1 real, apesar de ainda estarem em circulação, são consideradas raras e podem valer uma pequena fortuna se estiverem em boas condições.

O Tesouro Escondido em Moedas

Não precisa ser um colecionador profissional para encontrar essas joias ocultas, qualquer pessoa pode se deparar com uma delas a qualquer momento. É importante destacar que as moedas mais valiosas do real fazem parte do padrão sazonal.

Vamos agora explorar as 4 moedas mais valiosas do real.

1. Moeda dos Direitos Humanos

A primeira moeda mais valiosa do real não possui erros de cunhagem. No entanto, sua baixa tiragem lhe confere um alto valor. Foram confeccionadas apenas 600 mil peças. Cunhada em 1998 em homenagem à criação da Organização das Nações Unidas (ONU). Trata-se da moeda de 1 real dos Direitos Humanos. Estima-se que essa moeda possa ser vendida em 2023 por valores que variam entre R$ 250 e R$ 1.300,00, dependendo do seu estado de conservação.

2. Moeda da Bandeira

Considerada uma das moedas de 1 real mais raras do Brasil, a Moeda da Bandeira foi cunhada em 2012 para comemorar a passagem de bastão das Olimpíadas de Londres para o Rio de Janeiro. Dependendo do estado de conservação, essa moeda pode ser vendida por algo entre R$ 150,00 a R$ 300,00.

3. Moeda de 1 real de 1994



A moeda de 1 real de 1994 possui a efigie como personagem principal e deixou de circular, característica que lhe confere um alto valor. Essa raridade pode ser vendida entre R$ 20,00 e R$ 160,00, dependendo do seu estado de conservação.

4. Moeda Casal FAO

As moedas que são conhecidas como moeda casal FAO são as moedas de 10 centavos e 25 centavos, ambas de 1995. Cada peça tem nas suas tiragens, cada uma 1 milhão de unidades. Na moeda de 10 centavos há duas mãos sobrepostas. Na moeda de 25 centavos, por sua vez, há um lavrador cultivando uma planta folhosa. Os valores da moeda Casal FAO variam entre R$ 240,00 e R$ 340,00.

Entenda o Estado de Conservação das Moedas Raras

A classificação de conservação de moedas raras é um padrão usado na numismática para categorizar moedas com base em seu estado de preservação e desgaste. Essa classificação é crucial na avaliação do valor de mercado de uma moeda para fins de colecionismo.

Critérios de Classificação de Conservação de Moedas Raras

A seguir, apresentamos os critérios de classificação comumente usados no Brasil para moedas raras, com base nas descrições fornecidas pelos especialistas Claudio Amato e Irlei Soares das Neves.

Flor de Cunho (FC)

Moedas raras classificadas como Flor de Cunho (FC) estão em perfeito estado, sem sinais de desgaste ou manuseio. Elas mantêm o brilho original da cunhagem e seus detalhes são perfeitamente preservados.

Soberba (S ou Sob)

Moedas raras classificadas como Soberba (S ou Sob) mantêm cerca de 90% dos detalhes da cunhagem original. Elas apresentam algum brilho da cunhagem e podem ter uma pequena imperfeição.

Muito Bem Conservada (MBC)

As moedas raras classificadas como Muito Bem Conservada (MBC) mostram aproximadamente 70% dos detalhes da cunhagem original. O desgaste deve ser uniforme e a orla pode apresentar uma imperfeição média.

Bem Conservada (BC)

As moedas raras classificadas como Bem Conservada (BC) apresentam cerca de 50% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis a olho nu, sem o uso de uma lente.

Regular (R)

As moedas raras classificadas como Regular (R) devem apresentar no mínimo 25% dos detalhes da cunhagem original. A legenda e a data da moeda devem ser visíveis com o auxílio de uma lente.

Um Tanto Gasta (UTG)

As moedas raras classificadas como Um Tanto Gasta (UTG) apresentam apenas a silhueta da figura principal. Estas moedas não são geralmente colecionáveis, exceto em casos de moedas extremamente raras.

Tabela de Classificação de Conservação de Moedas Raras

Nota Brasil Internacional 10 Flor de Cunho (FC) Uncirculated (UNC) 9 Soberba (S) Almost Uncirculated (AU) 8 Muito Bem Conservada (MBC) Extra Fine (XF) 7 Bem Conservada (BC) Very Fine (VF) 6 Regular (R) Fine (F) 5 Um Tanto Gasta (UTG) Poor (P)

