Mondelez ABRE PROCESSO SELETIVO; Confira como se inscrever!

A Mondelez, companhia que é uma das maiores empresas de snacks do mundo, multinacional especializada em alimentos e bebidas, está com um novo processo seletivo aberto até o início do próximo mês de janeiro. Isto é, caso você esteja buscando iniciar a sua trajetória profissional em uma multinacional, veja quais são as áreas abrangidas:

Pesquisa e Desenvolvimento;

Marketing;

Vendas;

Tecnologia;

Finanças;

Jurídico;

Logística;

Recursos Humanos.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da Mondelez terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Isto é, os interessados em se inscrever precisar ser estudantes do ensino superior ou técnico, com formação prevista entre julho de 2025 e julho de 2026. Vale destacar que 80% das vagas são direcionadas à contratação de diversidade.

Sobre a Mondelez

Falando mais sobre a marca, podemos frisar que a a Mondelez International capacita as pessoas a fazerem snack em mais de 150 países ao redor do mundo. Lidera o futuro dos snacks com marcas icônicas globais e locais, como biscoitos e salgadinhos assados ??Oreo, Ritz, LU, Clif Bar e Tate’s Bake Shop, além dos chocolates Cadbury Dairy Milk, Milka e Toblerone.

Além disso, trata-se de uma das maiores empresas de salgadinhos do mundo, com receitas líquidas globais de aproximadamente US$ 31,5 bilhões em 2022. Detém a posição número 1 global em biscoitos (biscoitos e bolachas) e número 2 em chocolate, enquanto cresce rapidamente em produtos assados lanches. Também fabrica e vende chicletes e balas, bem como diversos queijos, mercearias e bebidas em pó em determinados mercados.



Por fim, tem operações em mais de 80 países e emprega aproximadamente 91.000 funcionários diversos e talentosos em suas fábricas, escritórios, instalações de pesquisa e desenvolvimento e atividades de distribuição em todo o mundo.

Como se candidatar?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 7 de janeiro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da 99jobs.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início ainda não tem previsão, mas as candidaturas precisar ser feitas até o início de janeiro de 2024.

Confira alguns benefícios

Bolsas-auxílio nos valores de R$ 2 mil (São Paulo/SP), R$ 1,7 mil (Curitiba/PR) e R$ 1,6 mil (Vitória de Santo Antão/PE);

Convênio farmácia;

Vale-refeição ou refeitório;

Vale-transporte;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Gympass,

Seguro de vida;

Day off no aniversário;

Dentre outros.

