Mosley acha que David Benavidez tem tudo para derrotar Saul ‘Canelo’ Alvarez

Óde todos os adversários Saul ‘Canelo’ Álvarez lutou, talvez Shane Mosley é uma das lutas mais difíceis que ele teve. Alvarez tinha apenas 21 anos quando a luta aconteceu contra Mosley, de 40 anos, no crepúsculo de sua carreira. Embora Canelo tenha vencido aquela luta, Mosley tinha ingressos na primeira fila para ver as habilidades do jovem boxeador naquela época. Mais de uma década se passou desde que aquela luta aconteceu e Mosley acredita David Benaviez tem o que é preciso para fazer um show contra Álvarez. Em entrevista recente ao Fight Hype, Mosley explicou o que torna Benavidez tão perigoso para Canelo. Ele também falou sobre a recente vitória de David contra Demetrius Andrade.

Canelo Alvarez é chamado de ‘barato’ por presentear crianças mexicanas com notas de US$ 50Instagram: @SUPERCARSGDL

Mosley acha que Benavidez pode vencer Canelo

Aqui está o que Mosley disse: “Benavidez é uma fera. Não apenas quando ele está lutando, mas o tempo todo. Ele tem essa mentalidade, e eu adoro assistir lutadores assim. Foi meio difícil para Boo Boo (Andrade) fazer isso porque não é O estilo dele. Ele não é tão grande quanto o David, mas mesmo assim lutou e deu tudo de si. Canelo vai ser uma boa luta também porque ele não vai poder ficar sentado e apenas contra-atacar. Ele vai ter lutar o tempo todo. Vai ser uma grande luta. Não estou dizendo que ele vai passar por ele como fez com Boo Boo. Mas estou dizendo que vai ser uma grande luta. Eu sei que Canelo pode quebrar e ele tem bons contra-ataques, já estive no ringue com ele.

Para finalizar, Mosley também falou sobre a maior vantagem de Benavidez contra Alvarez: “Canelo é muito rápido. são muito longos. Isso pode ser um problema. Parecia que era um problema quando Canelo lutou com Bivol. “