Movimentos de dança de Taylor Swift detonados por Abby Lee Miller, elogiou Travis Kelce

Rcoreógrafo renomado Abby Lee Miller não se conteve em seu recente episódio de podcast, criticando Taylor Swift habilidades de dança. Durante o “Deixe na pista de dança” podcast, Moleirofamosa por suas aparições em Mães dançantesdiscutiu os movimentos de dança de Swift com a modelo Cristal Hefner.

Moleiro não mediu palavras, afirmando, “Taylor Swift tem dedos de pombo. E o namorado dela é um dançarino muito melhor. Vamos deixar por isso mesmo.” referindo-se a Swift relacionamento com Chefes de Kansas City extremidade apertada Travis Kelcea quem ela elogiou como “uma ótima dançarina.”

Levando para TikTok, Moleiro compartilhou um clipe do podcast, reconhecendo Kelce’s talento natural: “Eu vi clipes do namorado de Taylor Swift, Travis Kelce, dançando dentro e fora do campo. Acho que ele tem um talento natural! A maioria dos jogadores de futebol gosta de se exibir! Ele é um showman com arrogância no coração!”

Quando perguntado como Rápido poderia melhorar suas habilidades de dança, Moleiro respondeu, “É tarde demais,” sugerindo que dançar pode não ser Taylor’s prioridade máxima neste momento.

Miller ainda está apaixonado pela música de Swift

Apesar das críticas, Moleiro relembrou os primeiros dias da carreira de Swift, afirmando, “Eu amei a música dela na época; essa é a Taylor Swift pela qual me apaixonei.”

Esta não é a primeira vez que o coreógrafo comenta Swift dançando, mas Tay Tay o sucesso em outras esferas ofuscou qualquer crítica.

Estrela de pesquisa confirmou recentemente que Swift Turnê Eras tornou-se o primeiro a superar um bilhões de dólares nas vendas, excluindo receitas de mercadorias e do filme concerto.

Com a turnê continuando em 2024 Rápido está projetado para atingir esse marco mais uma vez.

Swift os fãs a defenderam rapidamente, com um comentário, “Quem se importa se ela tem dedos de pombo? Ficar ‘caída’ por causa daquela guitarra a tornou uma bilionária. Ugh.”

A seção de comentários reflete o apoio inabalável de Swift base de fãs, enfatizando o imenso sucesso da estrela pop além dos movimentos de dança.