Mudanças na temporada fiscal de 2024: O que será diferente na próxima temporada fiscal?

TA Receita Federal instou os contribuintes a tomarem medidas importantes agora para ajudá-los a apresentar sua declaração de imposto de renda federal de 2023 no próximo ano, antes da introdução de mudanças nos impostos federais.

Neste que é o segundo de uma série de lembretes para ajudar os contribuintes a se prepararem para a próxima temporada de declarações, o IRS anunciou uma série de novas mudanças. Aqui estão as novidades e o que considerar antes de registrar o próximo ano.

Para 2024, as faixas de imposto de renda federal e a dedução padrão estão aumentando. Essa mudança é uma resposta à inflação, que manteve os preços elevados durante todo o ano. Os valores mais elevados serão aplicados aos seus impostos de 2024, que serão declarados em 2025.

Que mudanças fiscais estão sendo feitas para 2024?

Há outras mudanças fiscais acontecendo no próximo ano que podem aumentar a quantidade de dinheiro que você retira do seu contracheque.

Se você receber o Seguro Social, terá direito a receber um reajuste de custo de vida de 3,2% em 2024. Como 1º de janeiro é feriado, você pode esperar receber seu primeiro pagamento aumentado no final de dezembro.

O IRS também anunciou uma série de outros aumentos nos créditos e deduções fiscais populares para 2024. Isso inclui o aumento do valor máximo do Crédito de Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, ajustes na exclusão do imposto sobre doações e um aumento na exclusão do rendimento auferido no estrangeiro.

Além disso, o suporte para dedução fiscal padrão para declarantes solteiros foi aumentado para US$ 14.600, um aumento de US$ 750 em relação a 2023. Para aqueles casados ​​e que declaram em conjunto, a dedução padrão foi aumentada para US$ 29.200, um aumento de US$ 1.500 em relação ao ano anterior.

A maioria dos contribuintes com declarações fiscais simples reivindica a dedução padrão, o que reduz o seu rendimento tributável.

Se você recebe seu salário exclusivamente de um empregador como funcionário W-2, a dedução padrão geralmente é a melhor maneira de maximizar sua restituição de imposto. Se você trabalha por conta própria ou tem deduções específicas que gostaria de reivindicar, você irá detalhar suas deduções.