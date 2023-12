Mudanças no CRITÉRIO para receber Auxílio-Gás em 2024: saiba AGORA

O Auxílio-Gás, um esquema governamental, é um recurso valioso para núcleos familiares com recursos limitados. Geralmente, os beneficiários são aqueles que buscam superar obstáculos financeiros associados ao preço do gás utilizado na culinária.

Com a virada para 2024 se aproximando, inquietações sobre como serão distribuídas as verbas no próximo período já emergem. Portanto, se você deseja compreender as diretrizes para adquirir o Auxílio-Gás no futuro, continue com a leitura.

Quais são os requisitos e o procedimento para obter o Auxílio-Gás em 2024? O montante do auxílio permanecerá constante ou haverá ajustes?

Para aqueles que se encontravam ansiosos, é animador saber que o benefício está assegurado para o ano subsequente. Entretanto, a partir de 2024, poderá haver uma mudança significativa nos montantes distribuídos.

Ao que parece, o Auxílio-Gás representará apenas uma porção do valor total do recipiente de gás. Assim, contrastará com os pagamentos completos realizados recentemente.

A cláusula adicional do benefício, introduzida pelo governo, que cobre os 100% do valor, estará vigente até o término de 2023. Só mudará se uma Medida Provisória adicional for criada e ratificada antes dos desembolsos iniciais planejados para fevereiro de 2024.

Diretrizes e condições para a obtenção do benefício do governo

Com relação ao Auxílio-Gás em 2024, é vital salientar que não se exige inscrições para usufruir da assistência. Porém, é imprescindível que as informações no registro do CadÚnico estejam constantemente renovadas.



Adicionalmente, são categorizadas como beneficiárias, famílias com rendimento per capita inferior ao valor estipulado. A previsão é de R$ 706 para 2024, levando em conta o aumento salarial. Os indivíduos que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada) também estão aptos, mesmo que não estejam formalmente inscritos no CadÚnico.

É comum que certos indivíduos, mesmo cumprindo os critérios, não sejam atendidos de forma imediata pelo Auxílio-Gás. Vale destacar que os aspectos que potencializam a possibilidade de recebimento incluem:

Atualização de cadastro – Garanta que as informações no Cadastro Único estejam atualizadas nos últimos 24 meses, pois essa é a base inicial para participação no esquema;

Rendimento individual inferior – Quanto mais baixo o rendimento por pessoa, maiores serão as probabilidades de seleção. Este é um elemento crucial na escolha dos beneficiários;

Agregados familiares – Famílias com um número maior de membros têm prioridade no esquema. A quantidade de membros registrados influencia positivamente nas chances de inclusão;

Inclusão no Programa Bolsa Família – Se já estiver inscrito no Programa Bolsa Família, suas probabilidades de ser contemplado com o Auxílio-Gás são ampliadas;

Informações complementares podem ser determinantes – Os administradores do programa podem considerar informações adicionais durante a seleção. Portanto, esteja atento e apresente dados pertinentes.

Procedimentos para verificar a elegibilidade

Para averiguar se você tem direito ao benefício, é apropriado conferir:

App Bolsa Família – Baixe o app disponível nas lojas digitais Play Store e Apple Store ;

e ; App Caixa Tem – Consulte seu status usando o aplicativo Caixa Tem ( Android ou iOS );

ou ); Linhas Telefônicas Úteis: Contate os números 111 (Caixa) ou 121 (Ministério responsável pelo Desenvolvimento e Bem-Estar Social e Alimentar) para obter esclarecimentos.

Cronograma de repasses

Assim como no caso do Programa Bolsa Família, a distribuição do Auxílio-Gás será baseada nos últimos dígitos do Número de Identificação Social (NIS). Ademais, os repasses estão programados para serem efetuados de segunda a sexta-feira, em dias úteis, com grupos específicos sendo remunerados diariamente.

A expectativa, portanto, é que os pagamentos sejam reiniciados a partir de fevereiro de 2024. Dessa forma, seguirão a periodicidade de um pagamento a cada dois meses, similar aos anos antecedentes.