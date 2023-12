Muhammad Mokeav x Alex Perez confirmada como primeira luta no UFC Arábia Saudita

Os pesos-mosca Muhammad Mokaev e Alex Perez se enfrentarão na primeira luta confirmada pelo card de estreia do UFC, na Arábia Saudita, no dia 2 de março.

Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quarta-feira, depois que a equipe administrativa de Perez da Iridium Sports Agency postou a luta pela primeira vez nas redes sociais.

Amplamente considerado uma das estrelas em ascensão mais rápida no elenco do UFC, Mokaev busca manter intacto seu recorde de invencibilidade quando retornar em março. O lutador do Daguestão de 23 anos, que agora luta fora da Inglaterra, conseguiu uma sequência impressionante de 5 a 0 até agora em sua carreira no UFC, incluindo uma vitória recente sobre o ex-desafiante ao título Tim Elliott.

Agora Mokaev enfrentará outro veterano na luta pelo título, Perez, que pretende fazer sua primeira aparição na jaula desde julho de 2022.

Após a derrota para o futuro campeão peso mosca do UFC Alexandre Pantoja, Perez enfrentou cancelamentos de lutas e problemas médicos que o impediram de retornar à ação no ano passado. No geral, ele perdeu duas lutas consecutivas, o que inclui a derrota na luta pelo título para Deiveson Figueiredo em 2020.

Ele tentará endireitar a situação quando enfrentar Mokaev, quando os pesos-mosca se juntarem ao primeiro card do UFC na Arábia Saudita, como parte da crescente expansão da promoção pelo Oriente Médio.