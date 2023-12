Mulher mexicana morre após tubarão morder a perna, mas salva sua filha

Uma mãe no México morreu depois que sua perna foi mordida por um tubarão no oceano – isso enquanto ela tentava salvar sua filha… que finalmente sobreviveu.

As consequências chocantes do ataque de tubarão em Melaque foram capturadas em vídeo que circulou neste fim de semana – e é incrivelmente brutal. Você pode ver um jovem de 26 anos Maria Fernández Martínez Jiménez sendo carregada para a costa por um grupo de transeuntes… e seu membro está faltando.

As pessoas gritam de terror enquanto as pessoas próximas correm para ajudar e acenam para os socorristas – mas, infelizmente, Jimenez acabou perdendo a vida após uma enorme perda de sangue.

Segundo as autoridades locais, Jimenez estava na água com seu filho de 5 anos quando notou um tubarão nadando perto, a cerca de 23 metros da costa. A mãe rapidamente içou a filha para uma plataforma flutuante… no entanto, o animal acabou indo atrás dela.