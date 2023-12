Mulher tenta incendiar a casa onde nasceu Martin Luther King em Atlanta

Duas outras pessoas que visitaram o marco agarraram a mulher e a mantiveram no chão até que os policiais da polícia de Atlanta chegaram e a levaram sob custódia.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi acusado de tentativa criminosa de incêndio criminoso e tentativa criminosa de interferência em propriedade do governo.

O chefe do batalhão do Corpo de Bombeiros de Atlanta, Jerry DeBerry, também apontou que a casa poderia ter sido “envolta em chamas” em segundos se as testemunhas não tivessem vindo em seu socorro.