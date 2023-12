MULTINACIONAL: Ajinomoto ABRE CARGOS em solo brasileiro

A Ajinomoto, empresa multinacional japonesa que produz alimentos, óleos de cozinha e remédios, está com ótimas possibilidades de emprego disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, consulte algumas das vagas ofertadas e suas respectivas localidades:

Analista Administrativo Júnior – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Administração de Vendas – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Contabilidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Laboratório Pleno – Limeira – SP – Efetivo;

Analista de Negócios Digitais (E-Commerce) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Recrutamento e Seleção – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Suporte TI – Pederneiras – SP – Efetivo;

Analista em Governança de TI (Auditoria & Compliance) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Fiscal – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Assistente de Qualidade – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Estagiário de Qualidade Assegurada – São Paulo – SP e Híbrido – Estágio;

Gerente de Proteção de Dados – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador (a) de Produção – Limeira – SP – Efetivo;

Operador (a) de Suprimentos – Limeira – SP – Efetivo;

Promotor de Vendas – Vila Maria (Zona Norte) – São Paulo – SP – Efetivo;

Supervisor de Merchandising – Zona Sul – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) Food Service Congelados – São Paulo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Fortaleza – CE – Efetivo;

Vendedor (a) – Campo Grande – MS – Efetivo.

Mais sobre a Ajinomoto

Contando mais sobre a empresa, vale frisar que a Ajinomoto é referência mundial na produção de aminoácidos pelo mundo todo. Atualmente, a multinacional está presente em mais de 30 países e possui 121 fábricas. Além disso, a empresa japonesa conta, também, com mais de 32 mil funcionários espalhados pelo mundo.

No Brasil, a empresa chegou no ano de 1956 e hoje o país é fundamental para o funcionamento dela. Fora do Japão, o Brasil é o 3º mercado mais importante para a empresa, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da Tailândia. Com sede administrativa em São Paulo, a Ajinomoto oferece vagas espalhadas pelo Brasil.

Com a maior parte das oportunidades disponibilizadas na capital paulista, a empresa oferece aos futuros colaboradores oportunidades de emprego também em Belo Horizonte (MG), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Luís Limeira (SP) e outras demais cidades localizadas no interior do estado de São Paulo.

A Ajinomoto possui unidades de fábrica localizadas em Limeira, Laranjal Paulista, Valparaíso e Pederneiras. Com isto, a companhia atua também no segmento de food service e atende ao mercado nacional e internacional.

Como enviar o portfólio para um dos cargos?



Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do Gupy.

