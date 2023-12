MULTINACIONAL: PPG abre PROCESSO SELETIVO; Confira a bolsa-auxílio e mais!

A PPG, empresa multinacional fornecedora de tintas, revestimentos, materiais especiais e fibra de vidro, está com algumas vagas abertas em seu novo processo seletivo. Dito isso, antes de contar mais detalhes do processo, veja quais são as áreas abrangidas:

Administração;

Ciências Econômicas;

Comércio Exterior;

Direito;

Engenharias;

Ciências Químicas;

Comunicação;

Economia;

Engenharia Ambiental;

Ciências Contábeis e Atuariais;

Comércio Exterior;

Contabilidade;

Economia Empresarial;

outras áreas correlatas.

Pré-requisitos para se inscrever

Vale a pena ressaltar que, o candidato que estiver interessado no processo seletivo da PPG terá que cumprir alguns pré-requisitos para efetivar a inscrição. É importante ter atenção, já que são habilidades indispensáveis para a companhia.

Posto isso, entre os pré-requisitos citados pela empresa, é interessante frisar que o processo é destinado a estudantes dos cursos técnico ou superior. Além disso, estes precisar ter disponibilidade para estagiar pelo período mínimo de 18 meses e máximo de 24 meses.

Também é de suma importância que os interessado queiram se desenvolver, visto que este é o objetivo principal do programa. Por fim, além da disponibilidade para estagiar 6 horas diárias, os candidatos também precisam das seguintes habilidades técnicas: ERP, espanhol, Excel, inglês, Minitab, Power BI, Power Point e Word.

Saiba mais sobre a PPG

Contando mais sobre a PPG, podemos frisar que trata-se de uma empresa que está há mais de 135 anos no mercado. A PPG é fornecedora global de tintas, revestimentos e materiais especiais para milhares de indústrias e lares em todo o mundo.



No Brasil, a PPG está presente há 45 anos, com atuação nos mercados de revestimentos automotivos para montadoras e para repintura dos carros, tintas arquitetônicas, industriais, aeroespaciais, protetivas, marítimas e também para embalagens.

Através de muita inovação, sustentabilidade e liderança em cores, a PPG ajuda os clientes dos mais diversos mercados a realçar e proteger superfícies de uma forma que nenhuma outra empresa faz.

Confira alguns benefícios

Bolsa-auxílio variando entre os valores de R$ 1.232 e R$ 1.820;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Bônus;

Gympass;

Ônibus fretado;

Possibilidade de efetivação;

Programa de desenvolvimento;

Programa de bem-estar;

Recesso remunerado;

Refeição no local;

Seguro de vida;

Vale-transporte

Como se candidatar?

Como já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida, até o próximo dia 6 de dezembro. Você só precisa ACESSAR ESSE LINK para ir automaticamente à página da Cia de Talentos.

Por lá, é só conferir com mais atenção os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar. O início ainda não tem previsão, mas as candidaturas precisar ser feitas até dia 20 de dezembro.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!