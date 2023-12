Mundivox CONTRATA Instalador, Auxiliar, Estagiário (a) e mais!

A Mundivox, operadora licenciada pela Anatel e tem como principal interesse promover soluções integradas em serviços de comunicação de voz e dados voltada ao mercado corporativo, está recrutando profissionais para o seu quadro de colaboradores. Sendo assim, caso esteja na busca por um novo emprego, vale a pena conferir quais são os cargos ofertados pela empresa:

Auxiliar de Fibra Ótica – São Paulo – SP – Infraestrutura;

Estagiário (a) SDR – Curitiba – PR – Atendimento;

Estagiário (a) em Inovação e Melhoria de Processos – Curitiba – PR – Engenharia Telecomunicações;

Estagiário (a) em Suporte – Curitiba – PR – Telecomunicações;

Almoxarife I – São Paulo – SP – Almoxarifado: Recebimento e conferência das notas fiscais de entrada dos materiais adquiridos ou enviados. Participar das rotinas de inventários periódicos, realizar contagens no estoque com a finalidade de garantir sua acuracidade (físico igual ao sistema); Garantir a cobertura de estoque para que não falte insumos na companhia;

Estagiário (a) em Redes – Curitiba – PR – Suporte Técnico;

Instalador (a) e Reparador (a) – Campinas – SP – Telecomunicações;

Estagiário (a) em Operações – Curitiba – PR – Engenharia Civil;

Estagiário (a) em Sales Development Representative – Campinas – SP – Atendimento;

Instalador e Reparador de Linhas – Belo Horizonte – MG – Telecomunicações;

Instalador e Reparador de Linhas – Curitiba – PR – Telecomunicações;

Instalador e Reparador de Linhas – Rio de Janeiro – RJ – Telecomunicações;

Estagiário (a) em SDR – Curitiba – PR – Atendimento;

Estagiário (a) Jurídico – São Paulo – SP – Trabalhista.

Mais sobre a Mundivox

Dando mais informações sobre a Mundivox, vale frisar que, apoiada em uma capacidade única de relacionamento com o cliente, a Mundivox colocou-se rapidamente entre os líderes do mercado no Rio de Janeiro e hoje possui e distribui os melhores produtos do segmento, expandindo-se para São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Curitiba.

A empresa já ultrapassa a marca dos 15.000 clientes e 25.000 serviços. Por fim, tem como principal missão garantir excelência operacional na prestação de serviços, aliando confiabilidade e qualidade de produto ao melhor nível de relacionamento existente no mercado. Buscando, assim, a otimização da relação custo-benefício e maximização da satisfação do cliente.

Consulte alguns benefícios

Vale-transporte;

Seguro de Vida;

Assistência odontológica;

Assistência médica;

Dentre outros.

Como se candidatar ainda hoje?



Agora que a lista de vagas do Mundivox já veio à tona, a candidatura acontece de maneira bem simples. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página da InfoJobs. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

