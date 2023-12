Murray marca 28, Jokic um perfeito 18 de 18 na linha de lance livre na vitória do Nuggets sobre o Warriors por 120-114

J.Amal Murray marcou 28 pontos, Nikola Jokic superou um dia ruim fora de campo ao acertar 18 de 18 na linha de lance livre e o Denver Nuggets estendeu sua seqüência de vitórias para cinco jogos ao segurar o Golden State Warriors por 120-114 na segunda-feira.

Jokic terminou com 26 pontos, apesar de ter acertado 4 de 12 no chão. Ele estabeleceu o recorde de sua carreira com seus 18 lances livres. Jokic também teve 14 rebotes e oito assistências.

No Natal passado, o grande homem do Nuggets explodiu com 41 pontos, 15 rebotes e 15 assistências na vitória na prorrogação sobre o Phoenix.

Foi um jogo de idas e vindas que contou com nove mudanças de vantagem no segundo tempo. Denver assumiu a liderança definitivamente no chute de canhoto de Jokic faltando 5:16 para o fim.

Andrew Wiggins deu um impulso aos Warriors ao marcar 22 pontos ao retornar à quadra depois de perder dois jogos devido a uma doença. Stephen Curry demorou um pouco para se aquecer, só marcando no meio do segundo quarto, mas esquentou tarde para terminar com 18 pontos.

O Golden State jogou no Natal pelo 11º ano consecutivo.

Os Warriors mudaram para 5-2 desde a suspensão indefinida de Draymond Green após acertar o centro do Phoenix, Jusuf Nurkic, no rosto. O técnico do Warriors, Steve Kerr, disse antes do jogo que Green ficou ausente durante sua suspensão. Kerr acrescentou que está em contato com a comissão técnica e os treinadores.

A combinação de Kevon Looney e do estreante Trayce Jackson-Davis se revezaram na tentativa de frustrar Jokic, que não tinha seu toque habitual na cesta. Todos os cinco titulares do Denver marcaram dois dígitos, com Michael Porter Jr. e Aaron Gordon postando duplos duplos.

O técnico do Denver, Michael Malone, apareceu para sua entrevista à mídia antes do jogo vestindo um suéter de Natal com tema do Nuggets. Sendo filho de um técnico de longa data da NBA, Malone disse que algumas de suas melhores lembranças eram dos jogos de 25 de dezembro, principalmente quando seu pai era assistente técnico do New York Knicks.

“Nenhum presente debaixo daquela árvore se igualaria a ir ao Jardim para assistir Michael Jordan”, disse Malone. “Cada vez que ele pisou naquela arena, foi simplesmente mágico.”