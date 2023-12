Não deixe seu Bolsa Família ser reduzido: Dicas para proteger seu benefício

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que visa ajudar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. Porém, nos últimos meses, tem havido cortes significativos no número de beneficiados, devido a irregularidades e fraudes no sistema.

Para evitar que o benefício seja reduzido ou até mesmo suspenso, é importante estar ciente das regras e requisitos do programa e tomar as medidas necessárias para se manter em conformidade.

Os riscos do corte no Bolsa Família

De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), entre março e setembro deste ano, cerca de 2,9 milhões de cadastros foram cancelados do Bolsa Família devido a irregularidades. Esse número alarmante reflete a necessidade de um maior controle e fiscalização por parte do governo para garantir que o benefício chegue realmente às famílias que mais precisam.

O corte no Bolsa Família é a punição mais grave dentro do programa. Antes disso, há outras consequências, como o bloqueio ou suspensão do pagamento, que podem ser revertidos mediante a atualização de dados e o comprimento das regras estabelecidas.

No entanto, quando ocorrem casos mais graves, como aumento da renda familiar acima do limite estabelecido, crianças e adolescentes fora da escola, gestantes sem acompanhamento pré-natal e mentiras no cadastro, o corte definitivo pode ocorrer.

O cenário das fraudes no Bolsa Família

As fraudes no Bolsa Família têm sido uma preocupação constante, especialmente em anos eleitorais. O Tribunal de Contas da União (TCU) alertou para a existência de irregularidades no programa quando Luiz Inácio Lula da Silva assumiu a presidência do país. Desde então, houve um aumento significativo no número de beneficiados, levantando suspeitas sobre a entrada desenfreada de novos cadastros.

Há indícios de que o governo de Jair Bolsonaro tenha enfraquecido os sistemas de controle do Cadastro Único, permitindo a inclusão de pessoas que não se enquadram nos critérios do programa. Para combater essa situação, foi iniciado um pente-fino nas inscrições do Cadastro Único, resultando na suspensão ou corte do benefício para aqueles que não têm direito.



Quando o Bolsa Família pode ser cortado?

O corte do Bolsa Família é a última penalidade e ocorre quando há comprovação de irregularidades graves. Antes disso, é possível que o benefício seja bloqueado ou suspenso temporariamente, dependendo da situação. Para evitar problemas, é fundamental estar atento aos requisitos e condições do programa. Os principais motivos que podem levar ao corte do Bolsa Família são:

Aumento da renda familiar acima de R$ 218 por pessoa: O programa visa ajudar as famílias de baixa renda, portanto, se a renda familiar ultrapassar esse limite, o benefício pode ser cortado. Crianças e adolescentes fora da escola: A frequência escolar é um dos requisitos para a manutenção do Bolsa Família. Se houver crianças ou adolescentes na família que não estejam frequentando a escola regularmente, o benefício pode ser suspenso. Falta de acompanhamento pré-natal: Para as gestantes beneficiárias do programa, o acompanhamento pré-natal é obrigatório. Caso não estejam realizando as consultas e exames necessários, o benefício pode ser cortado. Mentiras no cadastro: O governo realiza o cruzamento de dados com outras plataformas para identificar possíveis irregularidades. Se forem encontradas informações falsas no cadastro, o benefício pode ser cancelado.

Regra de proteção para o Bolsa Família

Com o objetivo de incentivar as famílias a aumentarem sua renda, o governo federal implementou a regra de proteção no Bolsa Família. Essa regra permite que as famílias elevem seu limite de renda por pessoa numa nova quantia máxima, mantendo assim a permanência no programa.

Conforme a regra de proteção, é permitido aumentar o limite de renda de R$ 218 para meio salário mínimo por pessoa, que corresponde a R$ 660. No entanto, o valor a ser recebido será cortado pela metade, ou seja, a família passará a receber apenas 50% do valor que teria direito.

É importante ressaltar que, caso haja uma queda na renda familiar após a adesão à regra de proteção, a família terá o direito de voltar a receber o valor integral do Bolsa Família. Essa medida visa estimular a honestidade no cadastro e encorajar as famílias a aumentarem sua renda de forma legal.

O que fazer para evitar o corte do Bolsa Família?

Para garantir o pagamento contínuo do Bolsa Família e evitar qualquer tipo de problema, é essencial que as famílias beneficiárias estejam atentas às condições e requisitos do programa. Caso haja qualquer descumprimento das regras, a família será notificada por meio de SMS, do aplicativo do programa ou do extrato bancário.

Se o pagamento do Bolsa Família for bloqueado, o representante da família deve comparecer ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para atualizar os dados e tentar reaver o auxílio. Para evitar qualquer tipo de problema, é importante:

Cadastro Único ; Manter os dados sempre atualizados no

Limitar a renda familiar em até R$ 218 por pessoa;

Garantir que as crianças e adolescentes da família estejam frequentando a escola regularmente, com uma frequência mínima de 70%;

Fazer o acompanhamento de saúde adequado para gestantes, mulheres e crianças;

Não fornecer informações falsas no cadastro;

Estar atento às mensagens e convocações do governo federal

Ao seguir essas orientações e cumprir as regras do programa, é possível evitar o corte ou a redução do Bolsa Família, garantindo assim a segurança financeira e o suporte necessário para as famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

O Bolsa Família é uma importante ferramenta de combate à pobreza e deve ser utilizado de forma responsável e correta.