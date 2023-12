NÃO RECEBEU o vale-gás? Consulte pelo CPF no PASSO A PASSO

O vale-gás foi introduzido em 2021, durante o mandato de Bolsonaro, visando proporcionar alívio financeiro aos cidadãos brasileiros. Esse benefício cobre integralmente o custo de um cilindro de gás de cozinha de 13 kg e é transferido diretamente para as contas dos beneficiários a cada dois meses.

Abaixo, você aprenderá como verificar se tem direito a esse benefício por meio do seu CPF. São passos simples que te darão todas as informações acerca do vale-gás. Se tiver algum problema, ficará mais fácil descobrir.

Como consultar o vale-gás usando o CPF?

Existem várias maneiras de verificar se você é elegível para o vale-gás. Abaixo, apresentamos algumas das formas mais simples de realizar essa verificação:

Consultar o Cadastro Único (CadÚnico) – Acesse o site oficial ou o aplicativo do Cadastro Único e insira seus dados pessoais (CPF, nome da mãe e UF/Município). No aplicativo, basta procurar pelos benefícios para confirmar a informação;

ou o aplicativo do Cadastro Único e insira seus dados pessoais (CPF, nome da mãe e UF/Município). No aplicativo, basta procurar pelos benefícios para confirmar a informação; Utilizando o aplicativo Bolsa Família – Faça login no aplicativo, clique em “Benefícios” ou “Ver parcelas” para obter a informação desejada;

Caixa Tem – Realize o login no aplicativo, acesse o Extrato e procure pela sigla AUX GÁS;

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – Entre em contato com a central de atendimento pelo número 121, informando o seu CPF e NIS.

Quando e como ocorre o pagamento do benefício?

O pagamento do vale-gás é realizado a cada dois meses, depositado diretamente nas contas dos beneficiários. O valor depositado é suficiente para cobrir o custo de um cilindro de gás de cozinha de 13 kg.

O montante do programa de auxílio é depositado em uma conta digital ou bancária. Se a família não possuir acesso a uma conta, será automaticamente aberta uma poupança social digital.

Os depósitos seguem o calendário do Bolsa Família, conforme as datas abaixo:



Se o NIS tiver final 1: depósito feito em 11 de dezembro;

Se o NIS tiver final 2: depósito feito em 12 de dezembro;

Caso o NIS tenha final 3: depósito feito em 13 de dezembro;

Caso o NIS tenha final 4: depósito feito em 14 de dezembro;

Se o NIS tiver final 5: depósito feito em 15 de dezembro;

Se o NIS tiver final 6: depósito feito em 18 de dezembro;

Caso o NIS tenha final 7: depósito feito em 19 de dezembro;

Caso o NIS tenha final 8: depósito feito em 20 de dezembro;

Se o NIS tiver final 9: depósito feito em 21 de dezembro;

Se o NIS tiver final 0: depósito feito em 22 de dezembro.

Lembrando que a parcela do benefício permanece válida por 120 dias a partir da data em que é disponibilizada.

Quem possui direito a ter o vale-gás?

O vale-gás é destinado aos cidadãos brasileiros que se encontram em situação de vulnerabilidade social, abrangendo os beneficiários do programa Bolsa Família. No entanto, é fundamental ressaltar que todos os beneficiários precisam estar registrados no Cadastro Único (CadÚnico). O programa visa atender a famílias de baixa renda, sendo concedido a apenas uma pessoa por família.

Como fazer a inscrição?

A inscrição no programa é efetuada por meio do CadÚnico, exigindo informações como nome, endereço, renda familiar, entre outras. Após a inclusão da família no vale-gás, o benefício é registrado em um sistema eletrônico, contendo informações do Cadastro Único e do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Possibilidade de acumulação com outros benefícios

O vale-gás pode ser acumulado com outros benefícios, auxílios e bolsas, por exemplo, o Bolsa Família. Contudo, ressaltamos que a natureza do benefício é temporária, de caráter pessoal e intransferível, não gerando direito adquirido.

O auxílio representa um suporte significativo para famílias de baixa renda, contribuindo para mitigar o impacto do custo do gás de cozinha no orçamento familiar. Caso você atenda aos requisitos, não deixe de efetuar sua inscrição para usufruir desse programa.