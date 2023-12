Não se espera que Bill Belichick simplifique a saída do New England Patriots

Tele divórcio iminente entre o Patriotas da Nova Inglaterra e seu treinador principal de longa data, Bill Belichick, parece estar caminhando para uma divisão amarga, somando-se aos desafios enfrentados pelo proprietário da equipe, Robert Kraft, que está interessado em restaurar o Patriotas ao status de candidato após uma temporada decepcionante.

Rumores sobre Belichick’s partida se intensificaram, alimentadas pela Patriotas’ lutas que os farão perder os playoffs pela terceira vez em quatro temporadas.

Bill Belichick reage à interceptação de Mac Jones: ele não aguenta maisParker Johnson

Há muita especulação de que isso pode marcar Belichick’s último ano com a franquia. De acordo com insights do Boston Sports Journal’s Greg Bedardindivíduos dentro da organização acreditam que é improvável que o lendário treinador principal concorde com uma troca e estão céticos quanto à possibilidade de uma resolução harmoniosa com Kraft.

Patriots e Belichick rumo a um impasse tenso

Enquanto Belichick poderia considerar a ideia de um comunicado de imprensa bem elaborado anunciando uma separação amigável, Bedard afirma que é forte a probabilidade de que acabe sendo enquadrado como uma rescisão.

Esportes da NBC’ Tom Curran sugere que a decisão pode ter sido solidificada após a derrota dos Patriots por 10-6 para o Colts na Alemanha, em 12 de novembro. As conversas durante aquela semana sugeriram um curso de ação predeterminado, com uma separação no final da temporada considerada inevitável por vários motivos.

Faltando um ano para Belichick’s contrato, especula-se que o treinador de 71 anos possa ser negociado com uma equipa que necessita dos seus serviços. No entanto, Bedard’s fontes lançam dúvidas sobre esta possibilidade, sugerindo que Belichick pode não concordar, a menos que haja ajustes em seu contrato existente.

Kraft já havia identificado o treinador dos linebackers Jerod Mayo como o “herdeiro aparente”, mas nomes alternativos como Titãs treinador Mike Vrabel também surgiram como potenciais substitutos para Belichick.

O Patriotas encontram-se em meio a uma atmosfera sombria, agravada por uma temporada sombria de 3 a 10 e um boato turbulento. ESPN Dan Graziano caracteriza o ambiente da equipe como “triste” e “deprimente” nas últimas semanas, refletindo os desafios enfrentados pela organização em meio às incertezas que cercam Belichick’s futuro.