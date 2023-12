Não se preocupe com as compras de Natal: o Nubank pode AUMENTAR seu LIMITE no cartão; veja como

O Nubank é uma empresa que busca simplificar a vida financeira das pessoas, oferecendo produtos simples que podem ser controlados diretamente pelo aplicativo. Um desses produtos é o cartão de crédito, que pode ser uma ferramenta importante no planejamento financeiro.

O que é o Nu Limite Garantido?

O Nu Limite Garantido é uma funcionalidade oferecida pelo Nubank que permite aos clientes aumentarem proativamente o limite do seu cartão de crédito, utilizando um valor de investimento como garantia. Com mais limite, é possível concentrar os gastos no cartão de crédito do Nubank e organizar melhor as finanças.

O funcionamento do Nu Limite Garantido é bastante simples. Os clientes podem acessar a opção de Limite Garantido dentro do aplicativo, na área de cartão de crédito. Ao clicar em Limite Garantido, eles serão direcionados para o fluxo de criação de Caixinhas, onde poderão criar uma Caixinha específica para este fim.

Como aumentar o limite no Nubank com o Nu Limite Garantido?

Para aumentar o limite do seu cartão de crédito no Nubank com o Nu Limite Garantido, basta acessar a opção “Meus limites” dentro do aplicativo. Ao clicar em Limite Garantido, você será direcionado para a criação de uma Caixinha exclusiva para esse propósito.

Após a criação da Caixinha, o valor guardado nela começará a render 100% do CDI. Caso você já possua outras Caixinhas, será necessário criar uma específica para o Limite Garantido. É importante ressaltar que, caso a fatura não seja paga até a data de vencimento, os investimentos que estão como garantia serão utilizados para o pagamento parcial ou total da fatura, dependendo do valor disponível.

Vantagens do Nu Limite Garantido

O Nu Limite Garantido oferece diversas vantagens aos clientes do Nubank. Ao utilizar o Limite Garantido, você pode aumentar ainda mais o seu poder de compra, transformando imediatamente o dinheiro investido em limite para o cartão de crédito, a partir de R$1, sem a necessidade de passar por uma análise.



Além disso, o valor investido na Caixinha do Limite Garantido começa a render imediatamente 100% do CDI, o que significa que você pode obter um retorno financeiro enquanto utiliza o limite do seu cartão de crédito.

Cancelamento do Nu Limite Garantido

Se você desejar cancelar o Nu Limite Garantido, é possível fazer isso a qualquer momento. Basta acessar a opção “Meus limites” dentro do aplicativo do Nubank, clicar em Limite Garantido e cancelar a Caixinha específica criada para essa finalidade. O valor investido será resgatado e estará disponível novamente para uso.

Quem tem acesso ao Nu Limite Garantido?

Atualmente, o Nu Limite Garantido está sendo liberado gradativamente para todos os clientes do roxinho e Ultravioleta. Por isso, é importante ficar atento às comunicações enviadas pelo Nubank por meio do WhatsApp para saber quando a funcionalidade estará disponível para você.

No Nubank, a privacidade e a segurança dos dados pessoais dos clientes são levadas a sério. Antes de utilizar o Nu Limite Garantido, é necessário ler e concordar com as condições de tratamento dos seus dados pessoais descritas na Política de Privacidade.

Se você deseja receber a newsletter do Nubank, pode solicitar o envio diretamente pelo aplicativo. É importante lembrar que você pode cancelar o recebimento a qualquer momento, caso não queira mais receber essas comunicações.

