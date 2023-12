Nardo Wick deveria abandonar a comitiva após ataque a fã, diz Charlamagne

Charlamagne Tha Deus quer ver Nardo Wick contratar seguranças legítimos em vez do grupo local com o qual ele está acostumado… isso depois que sua equipe deu uma surra em um fã.

O chefe do ‘Breakfast Club’ compartilhou o TMZ Hip Hop no United Justice Coalition Summit esta semana, onde destacou os muitos motivos pelos quais Nardo precisa viajar com uma equipe legítima de agora em diante.

Carlos Magno diz-nos que o trabalho da segurança não é espancar as pessoas – é tomar decisões sábias e imediatas em tempos de perigo e ameaças e só o pode fazer com a formação adequada – que claramente falta à tripulação de Nardo.

No Clube do Café da Manhã Inveja do DJ também defendeu artistas de segurança de alto nível quando o questionamos sobre o assunto no ano passado, especialmente quando se trata de proteger objetos de valor como joias… ou até mesmo sua vida.