Natal difícil de Brittany Mahomes: Patrick luta e as travessuras da filha nas arquibancadas

Ccom o Chefes de Kansas City jogando um jogo em casa dia de Natal contra o Invasores de Las Vegasa família Mahomes levou suas festividades para Estádio Ponta de Flecha. Mas pelo Brittany Mahomesnada correu conforme o planejado.

Filha de Brittany e Patrick Mahomes, Sterlingnão conseguia ficar parado durante o jogo, causando travessuras na suíte enquanto os Chiefs lutavam no início do jogo contra os Raiders.

A temporada frustrante de Patrick Mahomes continua no Natal

Com sua família disponível para assistir, Patrick Mahomes não inspirou nenhum milagre de Natal. Ele terminou o jogo passando 27 de 44 para 235 jardas com um touchdown e uma interceptação, um passe destinado a Travis Kelce aquilo foi voltou para uma escolha seis Touchdown dos Raiders no primeiro tempo. Seu único touchdown foi muito pequeno e tarde demais, já que o Chiefs perderam para seus rivais de divisão por 20-14.

Kelce terminou com apenas cinco recepções em 44 jardas na frente de Taylor Swift e toda sua família. Mahomes e Kelce pareciam fartos das lutas ofensivas dos Chiefs, já que ambos explodiram de raiva na linha lateral durante o curso da perda.

Quer fosse a briga com os filhos ou o jogo decepcionante do marido, não havia muito para Brittany Mahomes ficar feliz neste Natal. Mas pelo menos Taylor Swift estava lá para dar um abraço em Brittany.