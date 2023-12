Natal e ano novo com Nubank Ultravioleta: Confira as vantagens exclusivas

O Nubank Ultravioleta, reconhecido por oferecer uma experiência bancária premium, está anunciando benefícios especiais para seus clientes durante as festas de fim de ano. Com uma série de vantagens exclusivas, os usuários do Ultravioleta podem esperar facilidades em compras e viagens, além de um atendimento ágil e personalizado para tornar as celebrações mais convenientes.

Durante a temporada de festas, os clientes do Nubank Ultravioleta terão acesso a descontos, cashback e promoções em parceiros selecionados, visando proporcionar uma experiência mais econômica e recompensadora durante as compras de Natal. Além disso, benefícios especiais em viagens, como acesso a salas VIP em aeroportos parceiros e assistência em viagens, visam aprimorar a experiência dos usuários.

Vantagens do cartão Ultravioleta para compras

Os clientes que optam pelo cartão Nubank Ultravioleta podem desfrutar de 1% de cashback instantâneo em todas as transações, um benefício que nunca expira. Além disso, o cashback cresce a uma taxa de 200% do CDI quando o cartão não é movimentado. Além do cashback, o cartão Ultravioleta oferece vantagens adicionais para as compras de Natal e Ano Novo:

Garantia Estendida: Ao utilizar o cartão Black, os clientes têm a oportunidade de estender a garantia original dos produtos adquiridos, sem custos adicionais. Isso significa que, em caso de falha ou defeito em um item elegível, o Nubank cobre os custos de conserto, substituição ou reembolso do valor do produto.

Proteção por Danos Acidentais, Roubo ou Furto Qualificado: O “Compra Protegida” assegura produtos comprados com o cartão Ultravioleta contra danos acidentais, roubo ou furto qualificado. Esta cobertura se estende pelo período de 90 dias a partir da data da compra e reembolsa até US$ 5 mil por ocorrência. A apresentação da nota fiscal da compra é necessária para acionar essa proteção.

Com benefícios como cashback instantâneo, garantia estendida e proteção contra danos, roubo ou furto qualificado, o cartão Ultravioleta do Nubank oferece mais segurança e tranquilidade aos usuários. Com o Natal se aproximando, a instituição busca proporcionar uma experiência de compra diferenciada.

Viagens nas festas de fim de ano com o Nubank

Os clientes Nubank Ultravioleta que planejam aproveitar as festas de Natal e Ano Novo para viajar poderão aproveitar as vantagens exclusivas oferecidas pelo cartão Black da instituição. O Ultravioleta garante uma série de benefícios, desde acesso a salas VIP até cashback convertível em milhas.



Os clientes Nubank Ultravioleta têm acesso ilimitado e gratuito à sala VIP Lounge Mastercard Black no terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Esta comodidade proporciona aos viajantes um ambiente exclusivo e confortável enquanto aguardam seus voos. Além disso, o cartão oferece proteção de bagagem, serviço de concierge para experiências diferenciadas, seguro médico e seguro em locação de carros.

Além das vantagens locais, os clientes Ultravioleta têm acesso às salas Lounge Key em mais de mil aeroportos ao redor do mundo. Este benefício internacional está disponível a um custo de US$ 35, proporcionando aos viajantes uma experiência premium em diversas localidades globais.

Vale também lembrar que ao utilizar o cartão Ultravioleta, os clientes recebem 1% de cashback sobre os gastos realizados no crédito. O diferencial é a possibilidade de converter esse valor em milhas no programa Smiles. A cada R$ 1 (um real) gasto, os usuários acumulam 30 milhas Smiles. Mais informações sobre o serviço podem ser obtidas nos canais oficiais do Nubank.