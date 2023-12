NBA YoungBoy presenteia casal aleatoriamente com dinheiro fora do alvo

NBA YoungBoy está radiante com o espírito natalino… a esquiva estrela do rap fez o dia de um casal aleatório entregando-lhes um grande maço de dinheiro de seu próprio bolso!!!

O presente quase causou uma briga… o homem deixou escapar com entusiasmo como a NBA “me deu algum dinheiro”, ao que a mulher respondeu: “É nosso dinheiro.”

Felizmente, YoungBoy chegou ao local com um timing impecável e entregou à mulher seu próprio dinheiro de Natal… provavelmente evitando uma discussão no caminho para casa.

A NBA surpreendeu o homem e disse que vê-lo agrupado com sua família o deixava feliz… e ele aumentou um pouco a conta bancária deles. Eles não o chamam de Never Broke Again à toa!!!