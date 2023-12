Nestlé OFERECE EMPREGOS para inúmeros setores; Saiba mais!

A Nestlé, empresa transnacional suíça do setor de alimentos e bebidas, que atua no Brasil há muitos e muitos anos, está com diversas oportunidades abertas no presente momento. Isto é, antes de falar mais sobre, consulte quais são as vagas disponíveis e suas respectivas localidades:

Assistente de Atendimento (Redes Sociais) – Ribeirão Preto, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Fabricação – Araras, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Embalagem – São José do Rio Pardo, SP – Tempo integral;

Auxiliar de Armazém – Ribeirão Preto, SP – Tempo integral;

Assistente de Atendimento B2C – Ribeirão Preto, SP – Tempo integral;

Jovem Aprendiz | Nespresso | BT Higienópolis – São Paulo, SP – Meio período;

Gerente de Boutique JR | – Jundiaí, SP – Tempo integral;

Eletricista de Manutenção JR – Caçapava, SP – Tempo integral;

Operador (a) de Utilidades – Cordeirópolis, SP – Tempo integral;

Operador (a) de Empilhadeira – Caçapava, SP – Tempo integral;

Supervisor (a) de Produção – Santa Catarina – Tempo integral;

Operador (a) de Empilhadeira – Ribeirão Preto, SP – Tempo integral;

Operador (a) de Máquina – Araras, SP – Tempo integral;

Gerente de Planejamento Estratégico – São Paulo, SP – Tempo integral;

Engenheiro (a) de Projetos Jr (E&A) – Vila Velha, ES – Tempo integral;

Consultor de Boutique I – Belo Horizonte, MG – Meio período;

Executivo (a) de Vendas – JR – Cuiabá – MT – Efetivo;

Aprendiz Gerência – Araras, SP – Aprendiz;

Coordenador (a) de negócios de distribuição – Recife, PE;

Auxiliar Qualificado Recepção – Ibiá, MG – Tempo integral;

Especialista Desenvolvimento Produtos – Montes Claros, MG – Tempo integral;

Coordenador (a) de Automação Sistemas – Ribeirão Preto, SP.

Dando mais informações sobre a Nestlé, podemos frisar que a empresa é movida pelo objetivo de liberar o poder dos alimentos para melhorar a qualidade de vida de todos, hoje e nas gerações futuras. Atualmente, a companhia emprega cerca de 273 mil pessoas e possui fábricas ou operações em quase todos os países do mundo.

Por fim, as vagas disponíveis acima são para profissionais que residem em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Espírito Santo e Rio Grande do Sul. Isso sem falar das vagas no Reino Unido, Índia, Egito e outros países.

