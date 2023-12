Netafim Brasil ABRE CARGOS em SP, GO e BA

A Netafim Brasil, a maior empresa de irrigação do mundo e líder global de soluções em irrigação, comprometida em combater a escassez de alimentos, água e terra, para um futuro sustentável, está com ótimos cargos disponíveis no país.

Sendo assim, antes mesmo de falar um pouco mais sobre a história e atuação da empresa, verifique quais são as possibilidades de emprego abertas:

Analista Contábil Sr. – Ribeirão Preto – SP – Efetivo: Responsável por cumprir os princípios e normas contábeis e as legislações pertinentes à empresa, objetivando a integridade dos registros contábeis, qualidade e exatidão das informações;

Analista de Distribuição – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de FP&A – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Analista de Projetos – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Ribeirão Preto – SP- Efetivo;

Auxiliar de Produção – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Especialista Agronômico – Grãos – Luís Eduardo Magalhães – BA – Efetivo;

Especialista de Projetos – Ribeirão Preto – SP – Efetivo;

Estagiário (a) de Marketing Estratégico – Ribeirão Preto – SP – Estágio;

Estagiário (a) em Comércio Exterior – Ribeirão Preto – SP – Estágio;

Banco de Talentos – Ribeirão Preto – SP – Banco de talentos;

Projetista Técnico – Ribeirão Preto – SP;

RTV – Representante Técnico de Vendas (Grãos) – Cristalina – GO – Efetivo;

Técnico de Instalação – Ribeirão Preto – SP – Banco de talentos.

Mais sobre a Netafim Brasil

Falando com mais ênfase sobre a empresa, é importantíssimo frisar que a Netafim busca excelência em todos os processos. Desde o refinamento de procedimentos de desenvolvimento, passando pela condução de exaustivos testes de campo, até a otimização de técnicas de produção, o objetivo é fornecer produtos e serviços da melhor qualidade.

Além disso, falando de maneira mais geral sobre a Netafim, trata-se de uma multinacional israelense presente em mais de 110 países, sendo pioneira e líder mundial em irrigação localizada. Seu principal objetivo é disseminar o conhecimento da irrigação localizada, com grande destaque e foco para a irrigação por gotejamento.

Por fim, é interessante deixar claro que a Netafim contribui para o aumento da lucratividade do produtor e para a sustentabilidade do meio ambiente.

O que é preciso para enviar o currículo?



Você também pode gostar:

Agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa ENTRAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Quer se manter inteirado(a) em todas as principais notícias do país e ainda ficar ligado(a) nas diversas vagas de empregos espalhadas pelo Brasil? Acesse agora mesmo o Notícias Concursos!