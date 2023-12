Neto de Muhammad Ali é recebido como herói na África antes de sua luta contra Noel Lafargue

Maomé Ali é amplamente considerado como o boxe GOATcom o legado da lenda agora vivo através de seu neto, Nico Ali Walshque está definido para lutar contra o boxeador francês Noel Lafargue no sábado em Conacri, Guiné.

Ao chegar a Guinéas pessoas inundaram as ruas para cumprimentá-lo e deram-lhe as boas-vindas de herói com música e desfile, homenageando sua linhagem como Muhammad Ali herdeiro e mostrando-lhe apoio para sua próxima luta, fazendo Nico Walsh Ali se sente em casa.

Honrando o legado de Ali

Nico Walsh Ali busca a redenção contra Noel Lafargue depois que suas duas últimas lutas não terminaram bem para ele, já que perdeu a invencibilidade após perder para Sona Akale por decisão majoritária no dia 26 de agosto e seu combate contra Danny Rosenberger foi um não- competição depois que seu rival testou positivo para PEDs.

Walsh Ali fez sua estreia em 2021 e usou os icônicos shorts Everlast de seu avô em sua primeira luta, que foram passados ​​​​para ele após a morte de Muhammad Ali em 2016, e ele os usa desde então.

Muhammad Ali: Rei da África

Vários dos maiores momentos de Muhammad Ali aconteceram na África, um deles foi o ‘Rumble in the Jungle’ em Kinshasa, Zaire, em 1974, quando Ali derrotou George Foreman e conquistou títulos WBC, WBA e títulos lineares de pesos pesados ​​​​novamente.

Além disso, Ali fez uma viagem para Lagos, na Nigéria, depois de derrotar Sonny Liston pelo Campeonato Mundial de Pesos Pesados ​​em 1964, quando ele ainda era Cassius Clay, sendo reverenciado como ‘O Rei do Mundo’ pelas pessoas que se reuniram para vê-lo.