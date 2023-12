Neugebauer OFERECE EMPREGOS em duas regiões; Saiba mais!

A Neugebauer, empresa que se auto intitula como a primeira e mais moderna fábrica de chocolates do Brasil, está recrutando novos funcionários (as) pelo país. Isto é, antes mesmo de falar com mais detalhes sobre a empresa, verifique quais são as oportunidades:

Analista de Logística – Barueri – SP – Efetivo;

Analista de Planejamento de Mercado – Precificação/ Pricing – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Analista Industrial – Arroio do Meio – RS – Efetivo;

Assistente de P&D – Pesquisa e Desenvolvimento – Arroio do Meio – RS – Efetivo;

Auxiliar de Expedição – 1° Turno – Arroio do Meio – RS – Efetivo;

Auxiliar de Indústria – 1° Turno – Arroio do Meio – RS – Efetivo;

Auxiliar de Indústria – 2° Turno e 3° Turno – Arroio do Meio – RS – Efetivo;

Banco de Talentos – PCD – Arroio do Meio – RS – Banco de talentos;

Operador (a) de Caixa – Shopping Praia de Belas – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estagiário (a) de Logística Comercial – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estagiário (a) de Trade Marketing – Porto Alegre – RS – Estágio;

Executivo (a) de Vendas – Região ABC Paulista – São Paulo – SP – Efetivo;

Executivo (a) de Vendas – Sul de Minas – Lavras – MG – Efetivo;

Gerente Regional – São Paulo – SP – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Arroio do Meio – RS – Aprendiz;

Promotor (a) de Vendas – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Vendedor (a) JR- SP Capital – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Neugebauer

Contando mais sobre a empresa, podemos frisar que trata-se de uma companhia de chocolates que está presente em todos os continentes, possuindo marcas consagradas, como 1891, Amor Carioca, Bib’s, Refeição, Stikadinho e Mu-Mu. Em geral, pode-se dizer que o grupo destaca-se por oferecer ao mercado consumidor uma grande variedade de produtos e lançamentos baseados em tecnologia e design inovadores.

Só para dar mais um detalhe em relação à Neugebauer, vale frisar que desde 2013, quando foi inaugurada uma nova fábrica no município de Arroio do Meio (RS), produção de chocolates e doce de leite foi unificada na mesma planta. Também é válido deixar claro que são utilizadas as mais eficientes tecnologias de fabricação e embalagens do mercado mundial.

Como enviar o seu currículo?

Agora que as vagas da Unisinos já foram expostas, você só precisa CLICAR NESSE LINK para ir automaticamente à página da Gupy. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar. Isto é, benefícios, horário de trabalho e modelo de contratação.

Se você estiver interessado em ficar sabendo das vagas de empregos disponíveis pelo Brasil e das principais notícias do território nacional, tudo o que você precisa fazer é só ficar de olho no nosso site!