New York Jets corta relações com Tim Boyle e procura Brett Rypien para solução de quarterback

Tele Jatos de Nova York estão mais uma vez agitando as coisas em sua sala de quarterback. De acordo com um membro sênior da CBS Sports HQ da NFL Josina Andersonos Jets estão prontos para lançar Tim Boyle e trazer Brett Rypien de Seattle Seahawks esquadrão de treino.

Boyle recentemente teve a oportunidade de ser titular nos Jets em seus dois últimos jogos, assumindo o lugar do lutador Zach Wilson. No entanto, o desempenho de Boyle deixou muito a desejar. Nesses dois jogos contra Dolphins e Falcons, Boyle completou 41 de 63 passes para 327 jardas, com um touchdown e três interceptações.

Ele também sofreu oito sacks e teve dois fumbles. Ficou claro que era necessária uma mudança e Trevor Siemian assumiu o lugar de Boyle no último jogo.

No início desta semana, surgiram relatos de que os Jets estavam planejando dar a Wilson outra chance como zagueiro titular. Agora, com a libertação de Boyle, parece que eles estão totalmente comprometidos em superá-lo. Em seu lugar, eles assinaram Brett Rypienque teve uma carreira de jornaleiro até agora, oscilando entre times de treino e escalações ativas para times como o Broncos, Rams e Seahawks.

Rypien fez quatro partidas como titular na carreira, mas tem lutado, completando apenas 58,3% de seus passes e com média de apenas 5,7 jardas por tentativa. Está claro que Rypien não é a solução de longo prazo para os Jets.

Os quarterbacks dos Jets têm sido péssimos ao longo da temporada

A situação do quarterback dos Jets nesta temporada tem sido um desastre. De Aaron Rodgers‘lesão precoce Zach WilsonApesar das dificuldades, tem sido uma montanha-russa para a equipe. Embora outros zagueiros reservas da liga tenham mostrado algum nível de competência quando convocados, os Jets não conseguiram encontrar uma opção confiável. Isto tem sido particularmente frustrante considerando a sua forte defesa, que foi prejudicada pelo jogo calamitoso dos seus quarterbacks.

À luz dessas mudanças recentes, fica claro que os Jets ainda buscam estabilidade na posição de zagueiro. Eles passaram por vários zagueiros nesta temporada, mas nenhum foi capaz de ter um desempenho consistente em alto nível.