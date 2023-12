Neymar lucra com viagem de cruzeiro de três dias: Quanto o brasileiro vai ganhar?

O cruzeiro de férias de Neymar já está em andamento e partiu de Santos, cidade natal do astro brasileiro, para iniciar uma viagem de luxo pelo país.

A viagem de três dias do internacional brasileiro verá o cruzeiro viajar de sua terra natal até a zona sul do Rio de Janeiro e vice-versa.

Neymar e o deboche total em seu cruzeiro, festa após festaTik Tok

Milhares de passageiros adquiriram passagens caras para estas férias no exterior, que apresentam uma DJ permanente, casino, concertos musicais e parque aquático a bordo.

E com certeza ficarão encantados por estar a bordo do barco, com temática baseada nas atividades preferidas do jogador de futebol do Barcelona e do PSG e a oportunidade de conviver com o próprio jogador.

O jogador de 31 anos, agora contratado pelo Al-Hilal na Arábia Saudita, é conhecido por seu estilo de vida festivo.

Mas, desta vez, parece que a perspicácia empresarial interna do jogador é a responsável pelo novo empreendimento.

Neymar aproveita estilo de vida festivo

Neymarque está afastado dos gramados devido a uma lesão após romper o ligamento cruzado anterior no início deste ano, está se mantendo ocupado enquanto se recupera de uma grave lesão no joelho.

Os passageiros poderão sair com Neymar enquanto ele aproveita o cruzeiro com eles, embora paguem algo entre US$ 1.106 e US$ 6.636 pelo privilégio.

Segundo relatos, o jogador pode ter ganho cerca de R$ 20 milhões (Rials Brasileiros), o que equivale a mais de R$ 4 milhões, com a receita de suas passagens de cruzeiro.

Embora a imagem do brasileiro seja normalmente associada a festas e férias luxuosas, o brasileiro encontrou uma forma de ganhar dinheiro com esse estilo de vida.

Neymar No entanto, dificilmente falta dinheiro, já que o atacante assinou um contrato de dois anos com a equipe da Saudi Pro League no valor de US$ 300 milhões, que pode subir para US$ 400 milhões, dependendo de acordos comerciais.

Além disso, o jogador também assinou acordo com Al-Hilal que estipula que lhe pagarão meio milhão de dólares por cada publicação que fizer nas redes sociais promovendo o turismo na Arábia Saudita.