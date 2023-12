NFL concede suspensão de seis jogos a Justyn Ross, do Chiefs, por acusações de abuso

TA NFL emitiu uma suspensão de seis jogos para o recebedor do Kansas City Chiefs Justin Rossque foi preso em outubro por uma suposta briga com a namorada.

A organização considerou o crime uma violação da Política de Conduta Pessoal da liga e agiu para puni-lo adequadamente.

Rossque assinou com o Chiefs como agente livre não contratado em maio de 2022, perdeu cinco jogos após a prisão e só perderá o jogo deste fim de semana contra o Buffalo antes de retornar aos dias de jogo em Kansas City.

Como parte da punição da liga Ross terá que devolver os cheques de jogo que recebeu enquanto estava na lista de isentos.

Suposto caso de violência doméstica de Ross

Ross foi acusado de entrar em uma briga física com sua namorada no condado de Johnson, Kansas, depois que descobriu que ela o estava traindo.

A mulher alegou que Ross empurrou o rosto dela, empurrou-a e jogou coisas nela depois que ele olhou seu telefone.

O caso foi arquivado em 22 de novembro depois que um juiz deferiu seu pedido de desvio.

Carreira de Ross até agora

No campo, Ross ganhou destaque na faculdade ao jogar 42 partidas pelo Clemson de 2018 a 2021, registrando 160 recepções para 2.883 jardas e 25 touchdowns.

Ele foi nomeado uma seleção All-ACC da Primeira Equipe em 2018 e uma seleção All-ACC da Segunda Equipe em 2020, enquanto também ajudou Clemson a vencer o Campeonato Nacional de Playoff de Futebol Universitário de 2018.

O receptor foi então convocado pelo Chefes de Kansas City na sexta rodada do Draft de 2022 da NFL e assinou um contrato de novato de quatro anos com os Chiefs no valor de US$ 3,24 milhões.

Ele fez sua estreia na NFL em 11 de setembro de 2022, contra o Corvos de Baltimore e conseguiu seu primeiro passe para touchdown na carreira em 1º de outubro de 2022, contra o Cleveland Browns.