NFL WAGs dão sua opinião sobre o romance de Taylor Swift / Travis Kelce para Erin Andrews

Aé uma das maiores estrelas pop da história da música, Taylor Swift lutou constantemente para encontrar um homem que pudesse acompanhá-la em muitos aspectos diferentes de sua vida. Mas relatos recentes de WAGs da NFL para A jornalista da Fox Sports, Erin Andrews provaram que ela pode ter encontrado o homem ideal para ela em Travis Kelce. De acordo com Andrews durante um de seus episódios mais recentes do ‘Acalmar‘podcast, WAGs disseram a ela o que eles realmente pensam sobre esse novo romance. Para surpresa das pessoas, elas pareciam muito felizes por Taylor Swift devido ao tipo de homem que Travis Kelce é.

Taylor Swift revela acidentalmente o apelido que dá a Travis Kelce

Aqui está o que Andrés disse em seu podcast: “Recebi algumas informações neste fim de semana de alguns WAGS na Filadélfia – não Águias WAGs e não estou dizendo que são WAGS 49ers. Eu não vou te dizer quem eles são. Mas alguns WAGs da NFL… alguém perguntou na minha frente o que as garotas de seu time pensavam [about Taylor and Travis] e eles disseram, ‘Amei, adorável’ – e eles disseram, ‘Você sabe por quê? Porque é um homem e ela está com ele. Aqui está uma boa opinião de um WAG da NFL que eu adorei. Ela disse o seguinte: ‘Pela primeira vez publicamente, parece que ela está com um cara que não está tipo’ Ah, sim, estou com Taylor, não tire minha foto. Estou no show.'”

Poderia uma proposta de casamento estar sendo preparada por Travis Kelce?

Embora muitos possam pensar que o caminho da velha escola é melhor, há quem pense que uma abordagem mais moderna é o que as pessoas precisam hoje em dia. Apesar de ter começado a namorar há pouco, há quem sinta Travis Kelce pode muito bem propor casamento a Taylor Swift em algum momento no futuro próximo. No entanto, todos os rumores que circulam em torno disso não foram confirmados ou fundamentados por nenhuma das partes envolvidas. Por enquanto, esta conta do real NFL WAGs serão o que os Swifties querem ouvir porque eles só querem o que é melhor para seu ídolo.