Nick Cannon diz que gasta pelo menos US$ 200 mil na Disneylândia por ano

O artista multi-hifenizado fez a revelação chocante no início desta semana em ‘ O Clube do Café da Manhã ‘, onde ele contou Charlamagne que Deus e companhia. ele provavelmente gasta pelo menos US$ 200.000 anualmente na Disneylândia.

Você pode assistir a explicação de NC por si mesmo… ele diz que está no parque uma vez por mês (se não mais) – e entre as 12 crianças diferentes que ele divide com todas as mães de seus bebês, ele está gastando no banco.