Nick Cannon e Zeus Network criticaram pele escura vs. Competição de pele clara

O negócio é o seguinte: Zeus e Nick colaboraram em um show ao vivo na noite de quinta-feira chamado “Bad vs. Wild Las Vegas” – colocando estrelas de “Wild ‘N Out” do lado de Nick contra “Baddies” do lado de Zeus.

A postagem foi recebida com muito ódio por causa de suas implicações coloristas – Zeus a retirou e carregou uma versão editada, que dizia: “Deusas do Chocolate VS Deusas do Caramelo”.