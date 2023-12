Nick Cannon mostra lindas fotos de Natal com um de seus 12 filhos

Nick Canhão está comemorando o Natal em estilo familiar … o famoso pai de 12 filhos divulgou um monte de fotos dele com a mamãe do bebê Gravatas Bre e seu filho de 1 ano, Lendário .

Nick e companhia. postou as fotos no Instagram com uma mostrando a estrela em um terno vermelho impecável ao lado da linda Bre, usando um vestido vermelho e segurando o fofinho Legendary – que também estava vestido de vermelho.