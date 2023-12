Nick Saban recebeu centenas de ligações de fãs furiosos da FSU depois que seu número vazou

Maré Carmesim do Alabama treinador principal Nick Saban disse a seus jogadores durante o banquete de premiação do time na noite de domingo que recebeu centenas de ligações de pessoas irritadas Seminoles do estado da Flórida (FSU) fãs, de acordo com Maré ilustrada.

O meio de comunicação com sede no Alabama em Rivais.com supostamente obteve um vídeo do discurso de Saban aos seus jogadores, embora ainda não o tenha publicado online. Michigan, Washingtone Texas juntou-se ao Crimson Tide nos playoffs, deixando o invicto FSU fora da disputa.

“Provavelmente recebi mais de 250 ligações anônimas hoje, me chamando de todos os nomes do livro, falando sobre como não deveríamos estar nos playoffs”, disse Saban. “Portanto, ainda temos pessimistas por aí. Ainda temos jogadores que não acreditam em nós.

“A maioria dessas pessoas é da Flórida. Não sei como diabos eles conseguiram meu número, mas ele está por aí.”

Aposentado NFL zagueiro Richard Sherman rasgou o SEC e Alabama por causa do desprezo do estado da Flórida durante sua última aparição no FS1é “Indiscutível”.

“Tenho um grande problema com isso. Este é um grande problema com os esportes universitários, e é por isso que não assisto. Acho que é besteira”, disse Sherman. “A faculdade costumava ser sobre a história do azarão, sobre pompa, sobre amadorismo e ‘qualquer time, a qualquer momento, pode ter uma chance de ganhar um título nacional’; agora virou política. O estado da Flórida ficou invicto. E o único problema contra eles é que o quarterback titular se machucou.

Alabama (12-1) enfrentará Michigan (13-0) em 1º de janeiro no Rose Bowl em uma semifinal do CFP para chegar ao jogo do título nacional.