Nick Sirianni, dos Eagles, fala sobre a expulsão de ‘Big Dom’ no confronto dos 49ers

EUuma reviravolta rara e inesperada durante o jogo entre o Filadélfia Eagles e a São Francisco 49ers, ambos Águias chefe de segurança Dom Di Sandro e linebacker do 49ers Dr. Greenlaw foram expulsos do jogo. O incidente, que se desenrolou faltando pouco mais de nove minutos para o final do terceiro quarto, desde então se tornou um grande ponto de discussão no NFL círculos.

A altercação começou após uma jogada polêmica envolvendo Greenlaw e o recebedor dos Eagles DeVonta Smith. Seguindo Lei Verdemovimento de Smith, o Águias‘ estourou a linha lateral, exigindo uma bandeira de pênalti. No calor do momento, Lei Verde foi visto enfiando o dedo em Di Sandro rosto, gesto que levou à expulsão de ambos os indivíduos.

Como Di Sandrouma figura respeitada com 25 anos de serviço para o Águiassaiu do campo, torcedores em Campo financeiro de Lincoln aplaudiu-o de pé, reconhecendo seu compromisso de longa data com a equipe.

Treinador das águias Nick Sirianni, na conferência de imprensa de segunda-feira, expressou a sua opinião sobre a situação. “Dom é o melhor que existe neste negócio”, afirmou, enfatizando os esforços de DiSandro para acalmar a situação e expressando pesar pelo rumo dos acontecimentos.

DiSandro pode enfrentar mais punições

O incidente não ficou sem consequências imediatas em campo. Lei Verde enfrentou uma penalidade de 15 jardas por violência desnecessária, e o Pro Football Talk relatou que o NFL pode tomar novas medidas contra os Eagles ou DiSandro.

Sírios revelou que a liga ainda está analisando o incidente e que ele não foi informado de qualquer possível disciplina.

Conhecido como “Grande Dom”, DiSandro não é apenas um oficial de segurança, mas também um conselheiro sênior do gerente geral dos Eagles. Seu papel abrange a segurança de jogadores, treinadores e executivos, tornando-o uma parte crucial do Águias‘equipe fora de campo.

Este evento inusitado gerou debates sobre os papéis e responsabilidades dos funcionários das equipes durante os jogos, com muitos questionando os limites da intervenção em disputas em campo.