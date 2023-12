Nicki Minaj rasga Megan Thee Stallion, Iggy Azalea e Latto em ‘Pink Friday 2’

Para começar, na música “FTCU”, Nicki entra em seu saco de metáforas com a letra: “Stay in your Pista conservadora vadia, eu não sou Iggy ,” … uma frase que fez os fãs se perguntarem se ela está atirando em Garanhão Megan Thee .

Iggy até relatórios rasgados no ano passado que ela teve problemas com Nicki, mas pode mudar de opinião, já que agora ela está sendo usada como piada.

A faixa de Nicki significa “F*** the Club Up” – a mesma mensagem cartão b amigos Lato dar GloRilla espalhou na faixa de mesmo nome no ano passado… mas está claro que Nicki quer o título para si mesma.

Latto desprezou Nicki em sua música “Put It On Da Floor” no início deste ano e Cardi mais tarde lançou o remix… “Pink Friday” é a data do julgamento para todos.