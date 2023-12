Nigel Lythgoe nega acusações de agressão sexual de Paula Abdul

Nigel disse ao TMZ … “Dizer que estou chocado e triste com as acusações feitas contra mim por Paula Abdul é um eufemismo selvagem. Por mais de duas décadas, Paula e eu interagimos como queridos – e totalmente platônicos – amigos e colegas.”

NL termina dizendo… “Embora o histórico de comportamento errático de Paula seja bem conhecido, não posso fingir que entendo exatamente por que ela entrou com uma ação judicial que ela deve saber que é falsa. Mas posso prometer que lutarei contra essa terrível difamação com tudo o que tenho.”

Nigel não entra em detalhes sobre o ‘comportamento errático’ ao qual está se referindo – mas parece ser um golpe velado em seu suposto caso com o ex-concorrente do ‘Idol’ Corey Clark desde meados dos anos 2000… o que ela sempre afirmou que não aconteceu.

Ela afirmou que nas primeiras temporadas de ‘Idol’, Lythgoe agarrou seus seios e órgãos genitais em um elevador em que estavam enquanto estavam na estrada para testes regionais… isso enquanto supostamente tentava beijá-la. Ela também afirma que ele a forçou em algum momento durante sua passagem como jurada em ‘So You Think You Can Dance’, depois de convidá-la para ir a sua casa para conversar sobre negócios.