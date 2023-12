Nikki Haley ignora o fato de que a escravidão foi o catalisador da guerra civil

A ex-governadora da Carolina do Sul estava conversando com um grupo de eleitores em Berlim, New Hampshire, na quarta-feira, quando um homem perguntou a ela o que causou a Guerra Civil Americana. Nikki estragou a resposta, dizendo que o governo estava infringindo os direitos das pessoas.

Aqui está sua resposta completa… “Quero dizer, acho que a causa da Guerra Civil foi basicamente como o governo iria funcionar. As liberdades e o que as pessoas podiam ou não fazer.”

Haley seguiu com uma resposta ainda mais surda, dizendo: “Acho que sempre se resume ao papel do governo e a quais são os direitos do povo. Sempre defenderei o facto de que penso que o objectivo do governo era garantir os direitos e liberdades do povo. Nunca foi feito para ser tudo para todas as pessoas.”