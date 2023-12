Nikola Jokic choca os fãs ao receber um corte feio no braço que ensanguenta seu uniforme

euno jogo da NBA de sexta-feira entre o Nuggets de Denver e a Redes do Brooklyn teve um momento chocante para todos que compareceram. Estrela sérvia Nikola Jokić sofreu um ferimento que deixou as pessoas maravilhadas devido à confusão sangrenta. Todo aquele sangue até derramou em sua camisa e ele teve que levar alguns pontos ali mesmo, na lateral do campo. Tudo aconteceu no quarto tempo, justamente quando o jogo estava prestes a terminar e por muito tempo as pessoas não viam aquela lesão. O Denver Nuggets prevaleceu com atuações estelares dele e de Jamal Murray, que marcaram mais de 30 pontos contra o Brooklyn Nets. Embora ambas as equipes tenham lutado muito até a campainha final, os campeões em título foram os que venceram o jogo.

Essa lesão afetará Jokic nos próximos jogos?

Embora o corte fosse bem profundo, parecia ser apenas um ferimento superficial, nada que ele não pudesse suportar daqui para frente e certamente nada que pudesse impedi-lo de jogar. Quando estava sendo tratado da lesão, Jokic não mostrou sinais de dor, apesar da quantidade de sangue que vazava do antebraço. Ele terminou o jogo com 31 pontos, 11 rebotes e 7 assistências. Jamal Murray terminou com 32 pontos, 5 rebotes e 9 assistências. No que diz respeito ao placar final, o Nuggets terminou o jogo com uma vitória por 122-117 sobre o Brooklyn Nets, o que os deixa com um recorde bastante confortável de 20-10. Brooklyn atualmente tem um recorde de 13-15 após a derrota da noite passada.

O próximo jogo do Nuggets é um jogo contra o Charlotte Hornets no sábado, às $ PM, horário padrão do Pacífico. Meia hora depois, o Brooklyn Nets joga contra o Detroit Pistons, em casa. Mais uma grande exibição do Denver Nuggets que quase foi eclipsada pelo sangue que escorreu do braço de Jokic. Com certeza, a estrela do show estará presente no jogo de hoje contra o Charlotte, no final da tarde.